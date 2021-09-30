Свернуть список

Штурм - ПСВ 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Меркур-Арена (Грац, Австрия), вместимость: 15400
30 Сентября 2021, Четверг. 19:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 2-й тур
Главный судья: Евгений Арановский (Киев, Украина)
ШтурмПСВ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штурм - ПСВ, которое состоится 30 сентября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Австрия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штурм
Грац, Австрия
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
27АвстрияврЙорг Зибенхандль
44МализщАмаду Данте
5ШвейцариязщГрегори Вютрих
42АвстриязщДавид Аффенгрубер
22Босния и ГерцеговиназщЮсуф Газибегович
4СловенияпзЙон Горенц-Станкович
10ГрузияпзОтар Китеишвили
82'
25АвстрияпзШтефан Хирлендер
82'
30АвстрияпзИван Любич
46'
13АвстриянпЯкоб Янтшер
68'
9ГананпКелвин Йебоа
78'
19АвстрияпзАндреас Кюн
46'
11АвстриянпМанприт Саркария
68'
15Кот-д'ИвуарнпАндерсон Ньянгбо
78'
8АвстрияпзАлександер Прасс
82'
26АвстрияпзChristoph Lang
82'
16НидерландыврЙоэль Дроммель
31ГерманиязщФилипп Макс
18ФранциязщОливье Боскальи
5БразилиязщАндре Рамальо
29АвстриязщФилипп Мвене
27ГерманияпзМарио Гётце
81'
6Кот-д'ИвуарпзИбраим Сангаре
8НидерландыпзМарко ван Гинкел
81'
11НидерландынпКоди Гакпо
90'
7ИзраильнпЭран Захави
65'
25ЯпониянпРицу Доан
65'
32БельгиянпЙорбе Вертессен
65'
9БразилиянпКарлос Винисиус
65'
4НидерландызщАрмандо Обиспо
81'
15МексикапзЭрик Гутьеррес
81'
17БразилияпзМауро Жуниор
90'
Запасные
31АвстрияврЛука Марич
32АвстрияврТобиас Шютценауэр
6АвстриязщАлександар Боркович
35АвстриязщНиклас Гейрхофер
36АвстриязщВинсент Труммер
17АвстрияпзЛукас Егер
21АвстрияпзSamuel Stückler
21БельгияврМаксим Делань
38ШвейцарияврИвон Мвого
3НидерландызщДжордан Тезе
30Новая ЗеландияпзРайан Томас
19Португалиянп Брума
Главные тренеры
АвстрияКристиан Ильцер
ГерманияРоджер Шмидт

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close