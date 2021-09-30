Штурм - ПСВ 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Меркур-Арена (Грац, Австрия), вместимость: 15400
30 Сентября 2021, Четверг. 19:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 2-й тур
Главный судья: Евгений Арановский (Киев, Украина)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штурм - ПСВ, которое состоится 30 сентября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Австрия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штурм
Грац, Австрия
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
|27
|вр
|Йорг Зибенхандль
|44
|зщ
|Амаду Данте
|5
|зщ
|Грегори Вютрих
|42
|зщ
|Давид Аффенгрубер
|22
|зщ
|Юсуф Газибегович
|4
|пз
|Йон Горенц-Станкович
|10
|пз
|Отар Китеишвили
82'
|25
|пз
|Штефан Хирлендер
82'
|30
|пз
|Иван Любич
46'
|13
|нп
|Якоб Янтшер
68'
|9
|нп
|Келвин Йебоа
78'
|19
|пз
|Андреас Кюн
46'
|11
|нп
|Манприт Саркария
68'
|15
|нп
|Андерсон Ньянгбо
78'
|8
|пз
|Александер Прасс
82'
|26
|пз
|Christoph Lang
82'
|16
|вр
|Йоэль Дроммель
|31
|зщ
|Филипп Макс
|18
|зщ
|Оливье Боскальи
|5
|зщ
|Андре Рамальо
|29
|зщ
|Филипп Мвене
|27
|пз
|Марио Гётце
81'
|6
|пз
|Ибраим Сангаре
|8
|пз
|Марко ван Гинкел
81'
|11
|нп
|Коди Гакпо
90'
|7
|нп
|Эран Захави
65'
|25
|нп
|Рицу Доан
65'
|32
|нп
|Йорбе Вертессен
65'
|9
|нп
|Карлос Винисиус
65'
|4
|зщ
|Армандо Обиспо
81'
|15
|пз
|Эрик Гутьеррес
81'
|17
|пз
|Мауро Жуниор
90'
Запасные
|31
|вр
|Лука Марич
|32
|вр
|Тобиас Шютценауэр
|6
|зщ
|Александар Боркович
|35
|зщ
|Никлас Гейрхофер
|36
|зщ
|Винсент Труммер
|17
|пз
|Лукас Егер
|21
|пз
|Samuel Stückler
|21
|вр
|Максим Делань
|38
|вр
|Ивон Мвого
|3
|зщ
|Джордан Тезе
|30
|пз
|Райан Томас
|19
|нп
|Брума
Главные тренеры
|Кристиан Ильцер
|Роджер Шмидт