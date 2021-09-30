Легия - Лестер 30 Сентября прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+6' Всё, финальный свисток прозвучал.

90+6' Мэддисон бьёт с дальней дистанции — выше ворот летит мяч!

90+5' Филип Младенович Младенович грубо сыграл в подкате и получил «горчичник».

90+3' Барнс вывел Мэддисона на ударную позицию в штрафной, но Джеймс пробил из её левой части в штангу, от которой мяч отрикошетил за лицевую!

90+1' Пекхарт получил мяч от Кастрати в центре штрафной, быстро обработал его и пробил — чуть выше перекладины вышло!

90' Пять минут осталось играть командам.

46' Замен в перерыве не произошло.

46' Возвращаются на поле футболисты.

45+2' В компенсированное время ничего интересного не произошло.

45' Одна минута добавлена к первому тайму.

31' 1:0 Махир Эмрели ГОЛ! Жозуэ выполнил передачу на Эмрели, тот прорвался в штрафную мимо двух защитников и отличным ударом низом с рикошетом от штанги пересёк линию ворот!

20' Люк Томас Томас уложил Юханссона на газон и получил жёлтую.

10' После первого углового спокойно отбилась «Легия», а вот после второго мяч летел к Пересу, который просто не попал по нему из выгодной позиции!

8' Перес прорвался по флангу в штрафную и прострелил на Даку, но передача была прервана защитником. Угловой заработали «лисы».

6' Мартинш получил мяч от Юханссона на подступах к штрафной и нанёс удар — слабовато вышло, Шмейхель легко справился.

4' Спокойно выбили мяч защитники после навеса Жозуэ от угла поля.

3' Быстро посмотрели VAR судьи на предмет попадания мяча в руку, всё было чисто. Только угловой заработала «Легия», не больше того.

2' Мартинш прошёл с правого фланга в штрафную и прострелил — Сумаре выбил на угловой.

1' Поехали! Матч стартовал.

0' Команды вышли на поле.