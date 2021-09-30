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Легия - Лестер 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31800
30 Сентября 2021, Четверг. 19:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 2-й тур
Главный судья: Иван Бебек (Риека, Хорватия)
Спартак ТрнаваЛестер

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Легия - Лестер, которое состоится 30 сентября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Польша. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Легия
Варшава, Польша
Лестер Сити
Лестер, Англия
31ПольшаврЦезарий Мишта
17ПольшазщМайк Навроцкий
4ПольшазщМатеуш Ветеска
55ПольшазщАртур Енджейчик
25СербиязщФилип Младенович
6ШвециязщМаттиас Юханссон
78'
8ПортугалияпзАндре Мартинш
70'
14УкраинапзИгорь Харатин
99ПольшапзБартош Слиш
27Португалияпз Жозуэ
83'
11АзербайджаннпМахир Эмрели
84'
7КосовонпЛирим Кастрати
70'
23ИзраильзщЙёль Абу Ханна
78'
21ПортугалиянпРафаэл Лопеш
83'
9ЧехиянпТомаш Пекхарт
84'
1ДанияврКаспер Шмейхель
4ТурциязщЧаглар Сёюнджю
23ДаниязщЯнник Вестергор
18ГаназщДаниэль Амарти
78'
33АнглиязщЛюк Томас
27БельгиязщТимоти Кастань
8БельгияпзЮри Тилеманс
22АнглияпзКирман Дьюсбери-Холл
67'
42ФранцияпзБубакари Сумаре
29ЗамбиянпПатсон Дака
82'
17ИспаниянпАйосе Перес
67'
10АнглияпзДжеймс Мэддисон
67'
7АнглияпзХарви Барнс
67'
37АнглиянпАдемола Лукман
78'
9АнглиянпДжейми Варди
82'
Запасные
59ПольшаврКацпер Тобиаш
3ПольшазщМатеуш Холовня
5ПортугалиязщЮри Рибейру
29МаврикийзщЛиндсей Рос
22ПольшапзКацпер Скибицки
30ПольшанпКацпер Костож
20АлбаниянпЭрнест Мучи
16АлбаниянпЮрген Челхака
35ШвейцарияврЭлдин Якупович
12УэльсврДэнни Уорд
21Португалиязщ Рикарду
34ХорватиязщФилип Бенкович
5АнглиязщРайан Бертранд
11АнглияпзМарк Олбрайтон
20АнглияпзХамза Чодури
Главные тренеры
ПольшаЧеслав Михневич
Северная ИрландияБрендан Роджерс
Текстовая трансляция
90+6'
Всё, финальный свисток прозвучал.
90+6'
Мэддисон бьёт с дальней дистанции — выше ворот летит мяч!
90+5'
 
Филип Младенович
Младенович грубо сыграл в подкате и получил «горчичник».
90+3'
Барнс вывел Мэддисона на ударную позицию в штрафной, но Джеймс пробил из её левой части в штангу, от которой мяч отрикошетил за лицевую!
90+1'
Пекхарт получил мяч от Кастрати в центре штрафной, быстро обработал его и пробил — чуть выше перекладины вышло!
90'
Пять минут осталось играть командам.
46'
Замен в перерыве не произошло.
46'
Возвращаются на поле футболисты.
45+2'
В компенсированное время ничего интересного не произошло.
45'
Одна минута добавлена к первому тайму.
31'
1:0
Махир Эмрели
ГОЛ! Жозуэ выполнил передачу на Эмрели, тот прорвался в штрафную мимо двух защитников и отличным ударом низом с рикошетом от штанги пересёк линию ворот!
20'
 
Люк Томас
Томас уложил Юханссона на газон и получил жёлтую.
10'
После первого углового спокойно отбилась «Легия», а вот после второго мяч летел к Пересу, который просто не попал по нему из выгодной позиции!
8'
Перес прорвался по флангу в штрафную и прострелил на Даку, но передача была прервана защитником. Угловой заработали «лисы».
6'
Мартинш получил мяч от Юханссона на подступах к штрафной и нанёс удар — слабовато вышло, Шмейхель легко справился.
4'
Спокойно выбили мяч защитники после навеса Жозуэ от угла поля.
3'
Быстро посмотрели VAR судьи на предмет попадания мяча в руку, всё было чисто. Только угловой заработала «Легия», не больше того.
2'
Мартинш прошёл с правого фланга в штрафную и прострелил — Сумаре выбил на угловой.
1'
Поехали! Матч стартовал.
0'
Команды вышли на поле.
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги Европы: «Легия» — «Лестер Сити». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.

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