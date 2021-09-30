Легия - Лестер 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31800
30 Сентября 2021, Четверг. 19:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 2-й тур
Главный судья: Иван Бебек (Риека, Хорватия)
Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Легия - Лестер, которое состоится 30 сентября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Польша. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Легия
Варшава, Польша
Лестер Сити
Лестер, Англия
|31
|вр
|Цезарий Мишта
|17
|зщ
|Майк Навроцкий
|4
|зщ
|Матеуш Ветеска
|55
|зщ
|Артур Енджейчик
|25
|зщ
|Филип Младенович
|6
|зщ
|Маттиас Юханссон
78'
|8
|пз
|Андре Мартинш
70'
|14
|пз
|Игорь Харатин
|99
|пз
|Бартош Слиш
|27
|пз
|Жозуэ
83'
|11
|нп
|Махир Эмрели
84'
|7
|нп
|Лирим Кастрати
70'
|23
|зщ
|Йёль Абу Ханна
78'
|21
|нп
|Рафаэл Лопеш
83'
|9
|нп
|Томаш Пекхарт
84'
|1
|вр
|Каспер Шмейхель
|4
|зщ
|Чаглар Сёюнджю
|23
|зщ
|Янник Вестергор
|18
|зщ
|Даниэль Амарти
78'
|33
|зщ
|Люк Томас
|27
|зщ
|Тимоти Кастань
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|22
|пз
|Кирман Дьюсбери-Холл
67'
|42
|пз
|Бубакари Сумаре
|29
|нп
|Патсон Дака
82'
|17
|нп
|Айосе Перес
67'
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
67'
|7
|пз
|Харви Барнс
67'
|37
|нп
|Адемола Лукман
78'
|9
|нп
|Джейми Варди
82'
Запасные
|59
|вр
|Кацпер Тобиаш
|3
|зщ
|Матеуш Холовня
|5
|зщ
|Юри Рибейру
|29
|зщ
|Линдсей Рос
|22
|пз
|Кацпер Скибицки
|30
|нп
|Кацпер Костож
|20
|нп
|Эрнест Мучи
|16
|нп
|Юрген Челхака
|35
|вр
|Элдин Якупович
|12
|вр
|Дэнни Уорд
|21
|зщ
|Рикарду
|34
|зщ
|Филип Бенкович
|5
|зщ
|Райан Бертранд
|11
|пз
|Марк Олбрайтон
|20
|пз
|Хамза Чодури
Главные тренеры
|Чеслав Михневич
|Брендан Роджерс
Текстовая трансляция
90+6'
Всё, финальный свисток прозвучал.
90+6'
Мэддисон бьёт с дальней дистанции — выше ворот летит мяч!
90+5'
Филип Младенович
Младенович грубо сыграл в подкате и получил «горчичник».
90+3'
Барнс вывел Мэддисона на ударную позицию в штрафной, но Джеймс пробил из её левой части в штангу, от которой мяч отрикошетил за лицевую!
90+1'
Пекхарт получил мяч от Кастрати в центре штрафной, быстро обработал его и пробил — чуть выше перекладины вышло!
90'
Пять минут осталось играть командам.
46'
Замен в перерыве не произошло.
46'
Возвращаются на поле футболисты.
45+2'
В компенсированное время ничего интересного не произошло.
45'
Одна минута добавлена к первому тайму.
31'
1:0
Махир Эмрели
ГОЛ! Жозуэ выполнил передачу на Эмрели, тот прорвался в штрафную мимо двух защитников и отличным ударом низом с рикошетом от штанги пересёк линию ворот!
20'
Люк Томас
Томас уложил Юханссона на газон и получил жёлтую.
10'
После первого углового спокойно отбилась «Легия», а вот после второго мяч летел к Пересу, который просто не попал по нему из выгодной позиции!
8'
Перес прорвался по флангу в штрафную и прострелил на Даку, но передача была прервана защитником. Угловой заработали «лисы».
6'
Мартинш получил мяч от Юханссона на подступах к штрафной и нанёс удар — слабовато вышло, Шмейхель легко справился.
4'
Спокойно выбили мяч защитники после навеса Жозуэ от угла поля.
3'
Быстро посмотрели VAR судьи на предмет попадания мяча в руку, всё было чисто. Только угловой заработала «Легия», не больше того.
2'
Мартинш прошёл с правого фланга в штрафную и прострелил — Сумаре выбил на угловой.
1'
Поехали! Матч стартовал.
0'
Команды вышли на поле.
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги Европы: «Легия» — «Лестер Сити». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.