Свернуть список

Фенербахче - Олимпиакос 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Улкер - Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 58990
30 Сентября 2021, Четверг. 19:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 2-й тур
Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)
ФенербахчеОлимпиакос

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Олимпиакос, которое состоится 30 сентября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Турция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул, Турция
Олимпиакос
Пирей, Греция
1ТурцияврАлтай Байындыр
41ВенгриязщАттила Салаи
3Южная КореязщКим Мин Джэ
37ЧехиязщФилип Новак
16НидерландыпзФерди Кадыоглу
84'
20БразилияпзЛуис Густаво
70'
8ТурцияпзМерт Яндаш
75'
21АнглияпзБрайт Осави-Самуэль
14ГрецияпзДимитриос Пелькас
9УругвайнпДиего Росси
70'
13ЭквадорнпЭннер Валенсия
75'
26СловенияпзМиха Зайц
70'
11ГерманиянпМергим Бериша
70'
23ТурцияпзМухаммед Гюмюшкая
75'
6ГерманияпзМаксимилиан Мейер
75'
80ТурцияпзЙигит Шанлитюрк
84'
1ЧехияврТомаш Вацлик
45МолдавиязщОлег Рябчук
66СенегалзщПап Сиссе
15ГрециязщСократис Папастатопулос
24СенегалзщУссейну Ба
46'
5ГрецияпзАндреас Бухалакис
4ГвинеяпзМохамед Камара
89'
19ГрецияпзГеоргиос Масурас
89'
7НигериянпГенри Оньекуру
64'
22ГвинеянпАгибу Камара
29Бразилиянп Тикиньо
86'
27ФранциязщКенни Лала
46'
8КамерунпзПьер Кунде
64'
11МарокконпЮссеф Эль-Араби
86'
28ФранцияпзМатьё Вальбуэна
89'
17ГрециянпМариус Врусаи
89'
Запасные
54ТурцияврОсман Четин
35ТурцияврБерке Озер
22ТурциязщRuhan Arda Aksoy
99ТурциянпArda Okan Kurtulan
44ГрецияврИлиас Караргирис
88ГрецияврКонстантинос Цолакис
33ПольшазщМихал Карбовник
25СербиязщСветозар Маркович
14ГрецияпзАнастасиос Андруцос
10Португалиянп Рони Лопеш
90ГрециянпВасилиос Сурлис
Главные тренеры
ПортугалияВитор Перейра
ПортугалияПедру Мартинш

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close