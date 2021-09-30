Фенербахче - Олимпиакос 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Улкер - Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 58990
30 Сентября 2021, Четверг. 19:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 2-й тур
Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Олимпиакос, которое состоится 30 сентября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Турция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фенербахче
Стамбул, Турция
Олимпиакос
Пирей, Греция
|1
|вр
|Алтай Байындыр
|41
|зщ
|Аттила Салаи
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|37
|зщ
|Филип Новак
|16
|пз
|Ферди Кадыоглу
84'
|20
|пз
|Луис Густаво
70'
|8
|пз
|Мерт Яндаш
75'
|21
|пз
|Брайт Осави-Самуэль
|14
|пз
|Димитриос Пелькас
|9
|нп
|Диего Росси
70'
|13
|нп
|Эннер Валенсия
75'
|26
|пз
|Миха Зайц
70'
|11
|нп
|Мергим Бериша
70'
|23
|пз
|Мухаммед Гюмюшкая
75'
|6
|пз
|Максимилиан Мейер
75'
|80
|пз
|Йигит Шанлитюрк
84'
|1
|вр
|Томаш Вацлик
|45
|зщ
|Олег Рябчук
|66
|зщ
|Пап Сиссе
|15
|зщ
|Сократис Папастатопулос
|24
|зщ
|Уссейну Ба
46'
|5
|пз
|Андреас Бухалакис
|4
|пз
|Мохамед Камара
89'
|19
|пз
|Георгиос Масурас
89'
|7
|нп
|Генри Оньекуру
64'
|22
|нп
|Агибу Камара
|29
|нп
|Тикиньо
86'
|27
|зщ
|Кенни Лала
46'
|8
|пз
|Пьер Кунде
64'
|11
|нп
|Юссеф Эль-Араби
86'
|28
|пз
|Матьё Вальбуэна
89'
|17
|нп
|Мариус Врусаи
89'
Запасные
|54
|вр
|Осман Четин
|35
|вр
|Берке Озер
|22
|зщ
|Ruhan Arda Aksoy
|99
|нп
|Arda Okan Kurtulan
|44
|вр
|Илиас Караргирис
|88
|вр
|Константинос Цолакис
|33
|зщ
|Михал Карбовник
|25
|зщ
|Светозар Маркович
|14
|пз
|Анастасиос Андруцос
|10
|нп
|Рони Лопеш
|90
|нп
|Василиос Сурлис
Главные тренеры
|Витор Перейра
|Педру Мартинш