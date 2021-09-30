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Антверпен - Айнтрахт 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Босёйлстадион (Антверпен, Бельгия), вместимость: 12975
30 Сентября 2021, Четверг. 19:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 2-й тур
Главный судья: Якоб Кехлет (Дания)
АнтверпенАйнтрахт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Антверпен - Айнтрахт, которое состоится 30 сентября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Бельгия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Антверпен
Антверпен, Бельгия
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
1ФранцияврЖан Бутез
2БельгиязщРичи Де Лат
24БельгиязщДориан Дессолейл
61ПортугалиязщДиниш Алмейда
5ПортугалиязщАурелио Бута
4БельгияпзРаджа Найнгголан
6БельгияпзБиргер Верстрате
7ДаниянпВиктор Фишер
14БельгиянпМануэль Бенсон
77'
70ТанзаниянпМбвана Самата
67'
9ГерманиянпЙоханнес Эггештайн
46'
99ШвейцариянпМикаэль Фрей
46'
16БельгияпзПитер Геркенс
67'
19ЯпониянпКодзи Миёси
77'
1ГерманияврКевин Трапп
13АвстриязщМартин Хинтереггер
20ЯпониязщМакото Хасебе
72'
18МализщАлмами Туре
22СШАзщТимоти Чэндлер
10СербияпзФилип Костич
6ХорватияпзКристиян Якич
8ШвейцарияпзДжибриль Соу
90+3'
7АвстралияпзАйдин Хрустич
46'
9НидерландынпСэм Ламмерс
72'
19КолумбиянпРафаэль Борре
86'
15ЯпонияпзДаити Камада
46'
3АвстрияпзШтефан Ильзанкер
72'
29ДанияпзЙеспер Линдстрём
72'
39ПортугалиянпГонсало Пасьенса
86'
35Бразилиязщ Тута
90+3'
Запасные
26БельгияврОртвин Де Вольф
17БельгиязщРоббе Киринен
32БельгиязщЗено Ван Ден Бос
80БельгияпзПьер Двомо
47ГерманияврJannik Horz
40ГерманияврДиант Рамай
24ГерманиязщДанни да Коста
27МароккопзАймен Баркок
23НорвегияпзЙенс Хёуге
Главные тренеры
ДанияБрайан Приске Педерсен
АвстрияОливер Гласнер

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