Антверпен - Айнтрахт 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Босёйлстадион (Антверпен, Бельгия), вместимость: 12975
30 Сентября 2021, Четверг. 19:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 2-й тур
Главный судья: Якоб Кехлет (Дания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Антверпен - Айнтрахт, которое состоится 30 сентября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Бельгия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Антверпен
Антверпен, Бельгия
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
|1
|вр
|Жан Бутез
|2
|зщ
|Ричи Де Лат
|24
|зщ
|Дориан Дессолейл
|61
|зщ
|Диниш Алмейда
|5
|зщ
|Аурелио Бута
|4
|пз
|Раджа Найнгголан
|6
|пз
|Биргер Верстрате
|7
|нп
|Виктор Фишер
|14
|нп
|Мануэль Бенсон
77'
|70
|нп
|Мбвана Самата
67'
|9
|нп
|Йоханнес Эггештайн
46'
|99
|нп
|Микаэль Фрей
46'
|16
|пз
|Питер Геркенс
67'
|19
|нп
|Кодзи Миёси
77'
|1
|вр
|Кевин Трапп
|13
|зщ
|Мартин Хинтереггер
|20
|зщ
|Макото Хасебе
72'
|18
|зщ
|Алмами Туре
|22
|зщ
|Тимоти Чэндлер
|10
|пз
|Филип Костич
|6
|пз
|Кристиян Якич
|8
|пз
|Джибриль Соу
90+3'
|7
|пз
|Айдин Хрустич
46'
|9
|нп
|Сэм Ламмерс
72'
|19
|нп
|Рафаэль Борре
86'
|15
|пз
|Даити Камада
46'
|3
|пз
|Штефан Ильзанкер
72'
|29
|пз
|Йеспер Линдстрём
72'
|39
|нп
|Гонсало Пасьенса
86'
|35
|зщ
|Тута
90+3'
Запасные
|26
|вр
|Ортвин Де Вольф
|17
|зщ
|Роббе Киринен
|32
|зщ
|Зено Ван Ден Бос
|80
|пз
|Пьер Двомо
|47
|вр
|Jannik Horz
|40
|вр
|Диант Рамай
|24
|зщ
|Данни да Коста
|27
|пз
|Аймен Баркок
|23
|пз
|Йенс Хёуге
Главные тренеры
|Брайан Приске Педерсен
|Оливер Гласнер