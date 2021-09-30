Марсель - Галатасарай 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
30 Сентября 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 2-й тур
Главный судья: Павел Рачковски (Варшава, Польша)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Галатасарай, которое состоится 30 сентября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель, Франция
Галатасарай
Стамбул, Турция
|16
|вр
|Пау Лопес
|14
|зщ
|Луан Перес
|3
|зщ
|Альваро Гонсалес
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|29
|зщ
|Поль Лирола
|6
|пз
|Маттео Гюэндузи
|22
|пз
|Пап Гуй
|7
|пз
|Амин Арит
|17
|пз
|Дженгиз Ундер
|10
|пз
|Димитри Пайет
|12
|нп
|Амаду Бамба Дьенг
|1
|вр
|Фернандо Муслера
|6
|зщ
|Патрик ван Анхольт
|45
|зщ
|Маркан
|25
|зщ
|Виктор Нельссон
|93
|зщ
|Саша Боэ
|4
|пз
|Тайлан Антальялы
|22
|пз
|Беркан Кутлу
|7
|пз
|Керем Актюркоглу
|33
|пз
|Александру Чикылдэу
|21
|пз
|Олимпиу Моруцан
|67
|нп
|Халил Дервишоглу
Запасные
|30
|вр
|Стив Манданда
|1
|вр
|Симон Нгапандуэтнбу
|23
|зщ
|Жордан Амави
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|4
|зщ
|Бубакар Камара
|15
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|8
|пз
|Жерсон
|20
|нп
|Конрад де ла Фуэнте
|9
|нп
|Аркадиуш Милик
|11
|нп
|Луис Энрике
|13
|вр
|Исмаил Чипе
|19
|зщ
|Омер Байрам
|27
|зщ
|Кристиан Люиндама
|2
|зщ
|Деандре Йедлин
|5
|зщ
|Альпаслан Озтюрк
|30
|пз
|Аталай Бабаджан
|89
|пз
|Софьян Фегули
|54
|пз
|Эмре Кылынч
|11
|нп
|Мостафа Мохамед
|8
|нп
|Райан Бабель
|90
|нп
|Мбайе Дьян
|53
|нп
|Barış Alper Yılmaz
Главные тренеры
|Хорхе Сампаоли
|Фатих Терим