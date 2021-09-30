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Марсель - Галатасарай 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
30 Сентября 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 2-й тур
Главный судья: Павел Рачковски (Варшава, Польша)
МарсельГалатасарай

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Галатасарай, которое состоится 30 сентября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель, Франция
Галатасарай
Стамбул, Турция
16ИспанияврПау Лопес
14БразилиязщЛуан Перес
3ИспаниязщАльваро Гонсалес
2ФранциязщВильям Салиба
29ИспаниязщПоль Лирола
6ФранцияпзМаттео Гюэндузи
22ФранцияпзПап Гуй
7МароккопзАмин Арит
17ТурцияпзДженгиз Ундер
10ФранцияпзДимитри Пайет
12СенегалнпАмаду Бамба Дьенг
1УругвайврФернандо Муслера
6НидерландызщПатрик ван Анхольт
45Бразилиязщ Маркан
25ДаниязщВиктор Нельссон
93ФранциязщСаша Боэ
4ТурцияпзТайлан Антальялы
22ТурцияпзБеркан Кутлу
7ТурцияпзКерем Актюркоглу
33РумынияпзАлександру Чикылдэу
21РумынияпзОлимпиу Моруцан
67ТурциянпХалил Дервишоглу
Запасные
30ФранцияврСтив Манданда
1ФранцияврСимон Нгапандуэтнбу
23ФранциязщЖордан Амави
5АргентиназщЛеонардо Балерди
4ФранциязщБубакар Камара
15ХорватиязщДуе Чалета-Цар
21ФранцияпзВалентин Ронжье
8Бразилияпз Жерсон
20СШАнпКонрад де ла Фуэнте
9ПольшанпАркадиуш Милик
11БразилиянпЛуис Энрике
13ТурцияврИсмаил Чипе
19ТурциязщОмер Байрам
27ДР КонгозщКристиан Люиндама
2СШАзщДеандре Йедлин
5ТурциязщАльпаслан Озтюрк
30ТурцияпзАталай Бабаджан
89АлжирпзСофьян Фегули
54ТурцияпзЭмре Кылынч
11ЕгипетнпМостафа Мохамед
8НидерландынпРайан Бабель
90СенегалнпМбайе Дьян
53ТурциянпBarış Alper Yılmaz
Главные тренеры
АргентинаХорхе Сампаоли
ТурцияФатих Терим

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