Брага - Мидтьюлланн 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
30 Сентября 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 2-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Мидтьюлланн, которое состоится 30 сентября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брага
Брага, Португалия
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
|1
|вр
|Лима Матеус
|15
|зщ
|Паулу Оливейра
|5
|зщ
|Нуну Секейра
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|2
|зщ
|Ян Коуту
|8
|пз
|Али Эль-Мусрати
|88
|пз
|Андре Каштру
|22
|пз
|Шикинью
|90
|нп
|Вендерсон Галено
|21
|нп
|Рикарду Орта
|11
|нп
|Лукас Пиазон
|16
|вр
|Элиас Рабн Олафссон
|73
|зщ
|Жозе Феррейра
|28
|зщ
|Эрик Святченко
|14
|зщ
|Хенрик Далсгор
|29
|зщ
|Паулу да Силва
|6
|зщ
|Йоэль Андерссон
|10
|пз
|Эвандер
|37
|пз
|Рафаэль Нвадике
|7
|пз
|Пионе Систо
|45
|пз
|Густав Исаксен
|74
|нп
|Жуниор Брумадо
Запасные
|91
|вр
|Лукаш Горничек
|12
|вр
|Тьягу Са
|86
|зщ
|Бруну Родригеш
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|70
|зщ
|Фабиано Силва
|67
|пз
|Jean-Baptiste Gorby
|10
|пз
|Андре Орта
|25
|пз
|Лукас Минеро
|99
|нп
|Витор Оливейра
|78
|нп
|Roger Fernandes
|19
|нп
|Марио Гонсалес
|45
|нп
|Юри Медейруш
|1
|вр
|Йонас Лёссль
|30
|вр
|Джаред Томпсон
|50
|зщ
|Хосин Билити
|2
|зщ
|Дион Колс
|5
|зщ
|Даниэль Хег
|44
|зщ
|Николас Дюр
|11
|пз
|Авер Мабиль
|40
|пз
|Йенс Каюсте
|15
|пз
|Божидар Краев
|35
|пз
|Шарлес
|53
|нп
|Виктор Линн
|38
|нп
|Маррони
Главные тренеры
|Карлуш Карвальял
|Жоао Марио Феррейра Оливейра
|Бо Хенриксен