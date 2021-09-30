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Брага - Мидтьюлланн 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
30 Сентября 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 2-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Франция)
БрагаМидтъюлланд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Мидтьюлланн, которое состоится 30 сентября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага, Португалия
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
1БразилияврЛима Матеус
15ПортугалиязщПаулу Оливейра
5ПортугалиязщНуну Секейра
4ПортугалиязщДиогу Лейте
2БразилиязщЯн Коуту
8ЛивияпзАли Эль-Мусрати
88ПортугалияпзАндре Каштру
22Португалияпз Шикинью
90БразилиянпВендерсон Галено
21ПортугалиянпРикарду Орта
11БразилиянпЛукас Пиазон
16ИсландияврЭлиас Рабн Олафссон
73БразилиязщЖозе Феррейра
28ДаниязщЭрик Святченко
14ДаниязщХенрик Далсгор
29БразилиязщПаулу да Силва
6ШвециязщЙоэль Андерссон
10Бразилияпз Эвандер
37НигерияпзРафаэль Нвадике
7ДанияпзПионе Систо
45ДанияпзГустав Исаксен
74БразилиянпЖуниор Брумадо
Запасные
91ЧехияврЛукаш Горничек
12ПортугалияврТьягу Са
86ПортугалиязщБруну Родригеш
74ПортугалиязщФрансишку Моура
70БразилиязщФабиано Силва
67ФранцияпзJean-Baptiste Gorby
10ПортугалияпзАндре Орта
25БразилияпзЛукас Минеро
99ПортугалиянпВитор Оливейра
78ПортугалиянпRoger Fernandes
19ИспаниянпМарио Гонсалес
45ПортугалиянпЮри Медейруш
1ДанияврЙонас Лёссль
30АнглияврДжаред Томпсон
50АвстралиязщХосин Билити
2БельгиязщДион Колс
5ДаниязщДаниэль Хег
44ДаниязщНиколас Дюр
11АвстралияпзАвер Мабиль
40ШвецияпзЙенс Каюсте
15БолгарияпзБожидар Краев
35Бразилияпз Шарлес
53ДаниянпВиктор Линн
38Бразилиянп Маррони
Главные тренеры
ПортугалияКарлуш Карвальял
ПортугалияЖоао Марио Феррейра Оливейра
ДанияБо Хенриксен

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