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Лацио - Локомотив 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
30 Сентября 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 2-й тур
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
ЛациоЛокомотив

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Локомотив, которое состоится 30 сентября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим, Италия
Локомотив М
Москва, Россия
1АлбанияврТомас Стракоша
23АлбаниязщЭльсеид Хюсай
33ИталиязщФранческо Ачерби
4ИспаниязщПатрисио Габбарон
29ИталияпзМануэль Лаццари
88ХорватияпзТома Башич
32ИталияпзДанило Катальди
10ИспанияпзЛуис Альберто
9ИспаниянпПедро Родригес
17ИталиянпЧиро Иммобиле
7БразилиянпФелипе Андерсон
1РоссияврМаринато Гильерме
3Бразилиязщ Пабло
2РоссиязщДмитрий Живоглядов
94РоссияпзДмитрий Рыбчинский
6РоссияпзДмитрий Баринов
8ФранцияпзАлексис Бека-Бека
69РоссияпзДаниил Куликов
5РоссияпзКонстантин Марадишвили
17РоссияпзРифат Жемалетдинов
10АнглияпзФаустино Анджорин
9РоссиянпФёдор Смолов
Запасные
41ИталияврАлессио Фурланетто
25ИспанияврПепе Рейна
77ЧерногориязщАдам Марушич
26РумыниязщШтефан Раду
3БразилиязщЛуис Фелипе Рамос
5АргентинапзГонсало Эскаланте
8Кот-д'ИвуарпзЖан-Даниэль Акпа Акпро
21СербияпзСергей Милинкович-Савич
6БразилияпзЛукас Лейва
18АргентинапзЛука Ромеро
27ИспаниянпРауль Моро
94КосовонпВедат Мурики
53РоссияврДаниил Худяков
60РоссияврАндрей Савин
66РоссиязщМихаил Иваньков
24РоссиязщМаксим Ненахов
45РоссиязщАлександр Сильянов
75РоссияпзСергей Бабкин
7НидерландыпзГирано Керк
73РоссияпзМаксим Петров
25ГвинеянпФрансуа Камано
88БеларусьнпВиталий Лисакович
Главные тренеры
ИталияМаурицио Сарри
СербияМарко Николич
Текстовая трансляция
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6'
Справились гости с ещё одним забросом в штрафную — Иммобиле не позволили зацепиться за мяч.
4'
Баринов прервал кросс в штрафную «Локо», головой выбив мяч подальше от ворот.
2'
Гильерме легко справился с первой фланговой подачей в штрафную, забрав мяч в руки у ближней штанги.
1'
Матч начался! Очередь железнодорожников порадовать российских болельщиков!
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги Европы: «Лацио» — «Локомотив». Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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