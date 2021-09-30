Лацио - Локомотив 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
30 Сентября 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 2-й тур
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Локомотив, которое состоится 30 сентября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим, Италия
Локомотив М
Москва, Россия
|1
|вр
|Томас Стракоша
|23
|зщ
|Эльсеид Хюсай
|33
|зщ
|Франческо Ачерби
|4
|зщ
|Патрисио Габбарон
|29
|пз
|Мануэль Лаццари
|88
|пз
|Тома Башич
|32
|пз
|Данило Катальди
|10
|пз
|Луис Альберто
|9
|нп
|Педро Родригес
|17
|нп
|Чиро Иммобиле
|7
|нп
|Фелипе Андерсон
|1
|вр
|Маринато Гильерме
|3
|зщ
|Пабло
|2
|зщ
|Дмитрий Живоглядов
|94
|пз
|Дмитрий Рыбчинский
|6
|пз
|Дмитрий Баринов
|8
|пз
|Алексис Бека-Бека
|69
|пз
|Даниил Куликов
|5
|пз
|Константин Марадишвили
|17
|пз
|Рифат Жемалетдинов
|10
|пз
|Фаустино Анджорин
|9
|нп
|Фёдор Смолов
Запасные
|41
|вр
|Алессио Фурланетто
|25
|вр
|Пепе Рейна
|77
|зщ
|Адам Марушич
|26
|зщ
|Штефан Раду
|3
|зщ
|Луис Фелипе Рамос
|5
|пз
|Гонсало Эскаланте
|8
|пз
|Жан-Даниэль Акпа Акпро
|21
|пз
|Сергей Милинкович-Савич
|6
|пз
|Лукас Лейва
|18
|пз
|Лука Ромеро
|27
|нп
|Рауль Моро
|94
|нп
|Ведат Мурики
|53
|вр
|Даниил Худяков
|60
|вр
|Андрей Савин
|66
|зщ
|Михаил Иваньков
|24
|зщ
|Максим Ненахов
|45
|зщ
|Александр Сильянов
|75
|пз
|Сергей Бабкин
|7
|пз
|Гирано Керк
|73
|пз
|Максим Петров
|25
|нп
|Франсуа Камано
|88
|нп
|Виталий Лисакович
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Марко Николич
Текстовая трансляция
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6'
Справились гости с ещё одним забросом в штрафную — Иммобиле не позволили зацепиться за мяч.
4'
Баринов прервал кросс в штрафную «Локо», головой выбив мяч подальше от ворот.
2'
Гильерме легко справился с первой фланговой подачей в штрафную, забрав мяч в руки у ближней штанги.
1'
Матч начался! Очередь железнодорожников порадовать российских болельщиков!
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги Европы: «Лацио» — «Локомотив». Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.