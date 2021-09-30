Селтик - Байер 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Селтик Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 60832
30 Сентября 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 2-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Селтик - Байер, которое состоится 30 сентября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Шотландия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Селтик
Глазго, Шотландия
Байер
Леверкузен, Германия
|15
|вр
|Джо Харт
|54
|зщ
|Адам Монтгомери
|4
|зщ
|Карл Старфельт
|20
|зщ
|Кэмерон Картер-Викерс
|56
|зщ
|Энтони Ралстон
|14
|пз
|Дэвид Тернбулл
|42
|пз
|Каллум Макгрегор
|18
|пз
|Томас Рогич
|17
|нп
|Жоау Филипе
|11
|нп
|Лиэль Абада
|8
|нп
|Киого Фурухаси
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|5
|зщ
|Митчел Баккер
|33
|зщ
|Пьеро Инкапье
|4
|зщ
|Жонатан Та
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|10
|пз
|Керем Демирбай
|20
|пз
|Чарлес Арангис
|7
|нп
|Паулинью
|27
|нп
|Флориан Вирц
|19
|нп
|Мусса Диаби
|13
|нп
|Лукас Аларио
Запасные
|29
|вр
|Скотт Бэйн
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|5
|зщ
|Лиам Скэйлз
|26
|зщ
|Осазе Урогиде
|57
|зщ
|Стивен Уэлш
|6
|пз
|Нир Биттон
|16
|пз
|Джеймс Маккарти
|30
|пз
|Лайам Шоу
|12
|пз
|Исмаила Соро
|10
|нп
|Албиан Аети
|7
|нп
|Георгиос Якумакис
|40
|вр
|Андрей Лунёв
|41
|вр
|Максимилиан Нойтгенс
|6
|зщ
|Одилон Коссуну
|3
|зщ
|Панайотис Рецос
|22
|зщ
|Дэйли Синкгравен
|31
|пз
|Амин Адли
|11
|пз
|Надим Амири
|38
|нп
|Карим Беллараби
|14
|нп
|Патрик Шик
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
|Херардо Сеоане