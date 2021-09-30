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Селтик - Байер 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Селтик Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 60832
30 Сентября 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 2-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия)
СелтикБайер

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Селтик - Байер, которое состоится 30 сентября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Шотландия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Селтик
Глазго, Шотландия
Байер
Леверкузен, Германия
15АнглияврДжо Харт
54ШотландиязщАдам Монтгомери
4ШвециязщКарл Старфельт
20СШАзщКэмерон Картер-Викерс
56ШотландиязщЭнтони Ралстон
14ШотландияпзДэвид Тернбулл
42ШотландияпзКаллум Макгрегор
18АвстралияпзТомас Рогич
17ПортугалиянпЖоау Филипе
11ИзраильнпЛиэль Абада
8ЯпониянпКиого Фурухаси
1ФинляндияврЛукаш Градецки
5НидерландызщМитчел Баккер
33ЭквадорзщПьеро Инкапье
4ГерманиязщЖонатан Та
30НидерландызщЖереми Фримпонг
10ГерманияпзКерем Демирбай
20ЧилипзЧарлес Арангис
7Бразилиянп Паулинью
27ГерманиянпФлориан Вирц
19ФранциянпМусса Диаби
13АргентинанпЛукас Аларио
Запасные
29ШотландияврСкотт Бэйн
1ГрецияврВассилис Баркас
5ИрландиязщЛиам Скэйлз
26АнглиязщОсазе Урогиде
57ШотландиязщСтивен Уэлш
6ИзраильпзНир Биттон
16ИрландияпзДжеймс Маккарти
30АнглияпзЛайам Шоу
12Кот-д'ИвуарпзИсмаила Соро
10ШвейцариянпАлбиан Аети
7ГрециянпГеоргиос Якумакис
40РоссияврАндрей Лунёв
41ГерманияврМаксимилиан Нойтгенс
6Кот-д'ИвуарзщОдилон Коссуну
3ГрециязщПанайотис Рецос
22НидерландызщДэйли Синкгравен
31ФранцияпзАмин Адли
11ГерманияпзНадим Амири
38ГерманиянпКарим Беллараби
14ЧехиянпПатрик Шик
Главные тренеры
АвстралияАнгелос Постекоглу
ШвейцарияХерардо Сеоане

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