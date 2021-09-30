Ференцварош - Бетис 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия), вместимость: 23700
30 Сентября 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 2-й тур
Главный судья: Рой Рейншрейбер (Израиль)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ференцварош - Бетис, которое состоится 30 сентября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Венгрия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Бетис
Севилья, Испания
|90
|вр
|Денеш Дибус
|21
|зщ
|Эндре Ботка
|3
|зщ
|Сами Ммаэ
|25
|зщ
|Миха Блажич
|17
|зщ
|Эльдар Чивич
|31
|зщ
|Генри Уинго
|19
|пз
|Балинт Вечей
|93
|пз
|Аисса Лайдуни
|16
|пз
|Кристоффер Закариассен
|77
|нп
|Мюрто Узуни
|8
|нп
|Райан Ммаэ
|13
|вр
|Руй Силва
|15
|зщ
|Алекс Морено
|5
|зщ
|Марк Бартра
|16
|зщ
|Херман Песселья
|2
|зщ
|Мартин Монтойя
|18
|пз
|Андрес Гуардадо
|4
|пз
|Поль Акуоку
|17
|пз
|Хоакин
|28
|пз
|Родри
|8
|нп
|Набиль Фекир
|9
|нп
|Борха Иглесиас
Запасные
|1
|вр
|Адам Богдан
|61
|вр
|Szabolcs Mergl
|53
|зщ
|Доминик Чонтош Зольтан
|15
|зщ
|Аднан Ковачевич
|23
|зщ
|Мариян Чабрая
|80
|пз
|Желько Гаврич
|44
|пз
|Стипе Лончар
|11
|пз
|Александр Зубков
|10
|нп
|Токмак Нгуен
|25
|вр
|Клаудио Браво
|30
|вр
|Даниэль Ребольо
|19
|зщ
|Эктор Бельерин
|3
|зщ
|Эдгар Гонсалес
|33
|зщ
|Хуан Гонсалес
|20
|пз
|Диего Лайнес
|21
|пз
|Гвидо Родригес
|27
|нп
|Роберто Гонсалес
|7
|нп
|Хуанми
|24
|нп
|Айтор Руибаль
|11
|нп
|Кристиан Тельо
|12
|нп
|Виллиан Жозе
Главные тренеры
|Петер Штёгер
|Мануэль Пеллегрини