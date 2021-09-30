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Ференцварош - Бетис 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия), вместимость: 23700
30 Сентября 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 2-й тур
Главный судья: Рой Рейншрейбер (Израиль)
ФеренцварошБетис

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ференцварош - Бетис, которое состоится 30 сентября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Венгрия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Бетис
Севилья, Испания
90ВенгрияврДенеш Дибус
21ВенгриязщЭндре Ботка
3МароккозщСами Ммаэ
25СловениязщМиха Блажич
17Босния и ГерцеговиназщЭльдар Чивич
31СШАзщГенри Уинго
19ВенгрияпзБалинт Вечей
93ТуниспзАисса Лайдуни
16НорвегияпзКристоффер Закариассен
77АлбаниянпМюрто Узуни
8БельгиянпРайан Ммаэ
13ПортугалияврРуй Силва
15ИспаниязщАлекс Морено
5ИспаниязщМарк Бартра
16АргентиназщХерман Песселья
2ИспаниязщМартин Монтойя
18МексикапзАндрес Гуардадо
4Кот-д'ИвуарпзПоль Акуоку
17Испанияпз Хоакин
28Испанияпз Родри
8ФранциянпНабиль Фекир
9ИспаниянпБорха Иглесиас
Запасные
1ВенгрияврАдам Богдан
61ВенгрияврSzabolcs Mergl
53ВенгриязщДоминик Чонтош Зольтан
15Босния и ГерцеговиназщАднан Ковачевич
23ХорватиязщМариян Чабрая
80СербияпзЖелько Гаврич
44Босния и ГерцеговинапзСтипе Лончар
11УкраинапзАлександр Зубков
10НорвегиянпТокмак Нгуен
25ЧиливрКлаудио Браво
30ИспанияврДаниэль Ребольо
19ИспаниязщЭктор Бельерин
3ИспаниязщЭдгар Гонсалес
33ИспаниязщХуан Гонсалес
20МексикапзДиего Лайнес
21АргентинапзГвидо Родригес
27ИспаниянпРоберто Гонсалес
7Испаниянп Хуанми
24ИспаниянпАйтор Руибаль
11ИспаниянпКристиан Тельо
12Бразилиянп Виллиан Жозе
Главные тренеры
АвстрияПетер Штёгер
ЧилиМануэль Пеллегрини

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