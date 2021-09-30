Генк - Динамо Загреб 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Луминус Арена - Кристал Арена (Генк, Бельгия), вместимость: 24604
30 Сентября 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 2-й тур
Главный судья: Маттиас Гестраниус (Финляндия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Генк - Динамо Загреб, которое состоится 30 сентября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Бельгия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Генк
Генк, Бельгия
Динамо З
Загреб, Хорватия
|26
|вр
|Мартен Вандевордт
|5
|зщ
|Херардо Артеага
|33
|зщ
|Джон Лукуми
|46
|зщ
|Карлос Куэста
|23
|зщ
|Даниэль Муньос Мехия
|42
|пз
|Кристиан Торстведт
|14
|пз
|Бастьен Тома
|8
|пз
|Брайан Хейнен
|7
|нп
|Дзюня Ито
|18
|нп
|Пол Онуачу
|28
|нп
|Джозеф Пэйнтсил
|40
|вр
|Доминик Ливакович
|28
|зщ
|Кевин Теофиль-Катерин
|6
|зщ
|Расмус Лауритсен
|13
|зщ
|Стефан Ристовски
|38
|пз
|Бартол Франьич
|27
|пз
|Йосип Мишич
|5
|пз
|Ариян Адеми
|7
|пз
|Лука Иванушец
|99
|нп
|Мислав Оршич
|21
|нп
|Бруно Петкович
|90
|нп
|Дуйе Чоп
Запасные
|30
|вр
|Вик Шамбаре
|40
|вр
|Тобе Лейсен
|2
|зщ
|Марк Маккензи
|77
|зщ
|Анхело Пресиадо
|3
|зщ
|Мухаид Садик
|20
|пз
|Карел Эйтинг
|17
|пз
|Патрик Грошовски
|11
|пз
|Майк Ндайишимийе
|10
|нп
|Тео Бонгонда
|21
|нп
|Айки Агбо
|23
|вр
|Динко Хоркаш
|66
|зщ
|Эмир Дилавер
|22
|зщ
|Марин Леовац
|2
|зщ
|Садех Мохаррами
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|46
|пз
|Мартин Батурина
|31
|пз
|Марко Булат
|8
|пз
|Амер Гояк
|24
|пз
|Марко Толич
|9
|нп
|Комнен Андрич
|70
|нп
|Лука Менало
|77
|нп
|Дарио Шпикич
Главные тренеры
|Джон ван ден Бром
|Дамир Кржнар