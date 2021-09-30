Свернуть список

Генк - Динамо Загреб 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Луминус Арена - Кристал Арена (Генк, Бельгия), вместимость: 24604
30 Сентября 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 2-й тур
Главный судья: Маттиас Гестраниус (Финляндия)
ГенкДинамо Зг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Генк - Динамо Загреб, которое состоится 30 сентября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Бельгия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Генк
Генк, Бельгия
Динамо З
Загреб, Хорватия
26БельгияврМартен Вандевордт
5МексиказщХерардо Артеага
33КолумбиязщДжон Лукуми
46КолумбиязщКарлос Куэста
23КолумбиязщДаниэль Муньос Мехия
42НорвегияпзКристиан Торстведт
14ШвейцарияпзБастьен Тома
8БельгияпзБрайан Хейнен
7ЯпониянпДзюня Ито
18НигериянпПол Онуачу
28ГананпДжозеф Пэйнтсил
40ХорватияврДоминик Ливакович
28ФранциязщКевин Теофиль-Катерин
6ДаниязщРасмус Лауритсен
13Северная МакедониязщСтефан Ристовски
38ХорватияпзБартол Франьич
27ХорватияпзЙосип Мишич
5Северная МакедонияпзАриян Адеми
7ХорватияпзЛука Иванушец
99ХорватиянпМислав Оршич
21ХорватиянпБруно Петкович
90ХорватиянпДуйе Чоп
Запасные
30БельгияврВик Шамбаре
40БельгияврТобе Лейсен
2СШАзщМарк Маккензи
77ЭквадорзщАнхело Пресиадо
3ИспаниязщМухаид Садик
20НидерландыпзКарел Эйтинг
17СловакияпзПатрик Грошовски
11БельгияпзМайк Ндайишимийе
10БельгиянпТео Бонгонда
21АнглиянпАйки Агбо
23ХорватияврДинко Хоркаш
66АвстриязщЭмир Дилавер
22ХорватиязщМарин Леовац
2ИранзщСадех Мохаррами
37ХорватиязщЙосип Шутало
46ХорватияпзМартин Батурина
31ХорватияпзМарко Булат
8Босния и ГерцеговинапзАмер Гояк
24ХорватияпзМарко Толич
9СербиянпКомнен Андрич
70Босния и ГерцеговинанпЛука Менало
77ХорватиянпДарио Шпикич
Главные тренеры
НидерландыДжон ван ден Бром
ХорватияДамир Кржнар

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close