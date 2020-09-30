Вест Хэм - Рапид 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
30 Сентября 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 2-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм - Рапид, которое состоится 30 сентября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Рапид В
Вена, Австрия
|13
|вр
|Альфонс Ареола
|3
|зщ
|Аарон Крессуэлл
|23
|зщ
|Исса Диоп
|15
|зщ
|Крэйг Доусон
|31
|зщ
|Бенджамин Джонсон
|41
|пз
|Деклан Райс
|11
|пз
|Никола Влашич
|16
|пз
|Марк Ноубл
|7
|пз
|Андрей Ярмоленко
|9
|пз
|Майкл Антонио
|22
|нп
|Мохамед Саид Бенрахма
|25
|вр
|Пол Гартлер
|31
|зщ
|Максимилиан Улльман
|6
|зщ
|Кевин Виммер
|30
|зщ
|Лео Граймль
|4
|зщ
|Эмануэль Айву
|14
|пз
|Срджан Граховац
|16
|пз
|Деян Петрович
|8
|пз
|Кристоф Кнасмюлльнер
|9
|нп
|Таксиархис Фунтас
|36
|нп
|Келвин Арасе
|29
|нп
|Эркан Кара
Запасные
|1
|вр
|Лукаш Фабианьски
|35
|вр
|Даррен Рэндольф
|42
|зщ
|Аджибола Алез
|75
|зщ
|Джамаль Баптист
|26
|зщ
|Артур Масуаку
|21
|зщ
|Анджело Огбонна
|4
|зщ
|Курт Зума
|8
|пз
|Пабло Форнальс
|33
|пз
|Алекс Крал
|10
|пз
|Мануэль Лансини
|28
|пз
|Томаш Соучек
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|45
|вр
|Никлас Хедль
|21
|вр
|Бернхард Унгер
|20
|зщ
|Максимильян Хофман
|22
|зщ
|Филип Стойкович
|23
|пз
|Йонас Ауэр
|5
|пз
|Роберт Любичич
|13
|пз
|Торстен Шик
|10
|нп
|Тьерно Балло
|27
|нп
|Марко Грюлль
|32
|нп
|Коя Китагава
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Дитмар Кюбауэр