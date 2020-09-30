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Вест Хэм - Рапид 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
30 Сентября 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 2-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия)
Вест ХэмРапид

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм - Рапид, которое состоится 30 сентября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Рапид В
Вена, Австрия
13ФранцияврАльфонс Ареола
3АнглиязщАарон Крессуэлл
23ФранциязщИсса Диоп
15АнглиязщКрэйг Доусон
31АнглиязщБенджамин Джонсон
41АнглияпзДеклан Райс
11ХорватияпзНикола Влашич
16АнглияпзМарк Ноубл
7УкраинапзАндрей Ярмоленко
9АнглияпзМайкл Антонио
22АлжирнпМохамед Саид Бенрахма
25АвстрияврПол Гартлер
31АвстриязщМаксимилиан Улльман
6АвстриязщКевин Виммер
30АвстриязщЛео Граймль
4АвстриязщЭмануэль Айву
14Босния и ГерцеговинапзСрджан Граховац
16СловенияпзДеян Петрович
8АвстрияпзКристоф Кнасмюлльнер
9ГрециянпТаксиархис Фунтас
36АвстриянпКелвин Арасе
29АвстриянпЭркан Кара
Запасные
1ПольшаврЛукаш Фабианьски
35ИрландияврДаррен Рэндольф
42АнглиязщАджибола Алез
75АнглиязщДжамаль Баптист
26ДР КонгозщАртур Масуаку
21ИталиязщАнджело Огбонна
4ФранциязщКурт Зума
8ИспанияпзПабло Форнальс
33ЧехияпзАлекс Крал
10АргентинапзМануэль Лансини
28ЧехияпзТомаш Соучек
20АнглиянпДжаррод Боуэн
45АвстрияврНиклас Хедль
21АвстрияврБернхард Унгер
20АвстриязщМаксимильян Хофман
22ЧерногориязщФилип Стойкович
23АвстрияпзЙонас Ауэр
5АвстрияпзРоберт Любичич
13АвстрияпзТорстен Шик
10АвстриянпТьерно Балло
27АвстриянпМарко Грюлль
32ЯпониянпКоя Китагава
Главные тренеры
ШотландияДэвид Мойес
АвстрияДитмар Кюбауэр

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