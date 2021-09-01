АЗ Алкмар - Яблонец 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
30 Сентября 2021, Четверг. 19:45 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Яблонец, которое состоится 30 сентября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Нидерланды. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Яблонец
Яблонец-над-Нисой, Чехия
|1
|вр
|Петер Виндаль-Йенсен
|5
|зщ
|Оуэн Вейндал
78'
|4
|зщ
|Бруно Мартинс Инди
|3
|зщ
|Пантелис Хацидиакос
|2
|зщ
|Юкинари Сугавара
|20
|пз
|Йорди Класи
|10
|пз
|Дани де Вит
|6
|пз
|Фредрик Мидтше
|28
|пз
|Альберт Гудмундссон
90'
|11
|нп
|Йеспер Карлссон
|9
|нп
|Вангелис Павлидис
66'
|7
|нп
|Закария Абухляль
66'
|15
|зщ
|Аслак Фонн Витри
78'
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
90'
|1
|вр
|Ян Гануш
|16
|зщ
|Ян Кроб
|12
|зщ
|Ярослав Зелены
|4
|зщ
|Либор Голик
|27
|пз
|Войтех Кубиста
|11
|пз
|Вацлав Пиларж
|8
|пз
|Давид Гоушка
|7
|пз
|Якуб Поважанец
85'
|17
|пз
|Милош Кратохвил
|24
|пз
|Доминик Плештил
69'
|10
|нп
|Томаш Чванчара
46'
|26
|нп
|Мартин Нешпор
46'
|6
|пз
|Томаш Малински
69'
|2
|пз
|Антонин Ваничек
85'
Запасные
|16
|вр
|Бо Рёс
|12
|вр
|Хоби Верхюлст
|22
|зщ
|Тимо Летсхерт
|25
|зщ
|Тейс Остинг
|18
|пз
|Хокон Эвьен
|14
|пз
|Пер Копмейнерс
|24
|пз
|Тейьяни Рейндерс
|23
|пз
|Мохамед Табуни
|19
|нп
|Йелле Дёйн
|30
|вр
|Властимил Грубы
|13
|вр
|Томаш Вайнер
|28
|зщ
|Патрик Гаитль
|23
|зщ
|Михал Сурзун
|3
|пз
|Томаш Хюбшман
|14
|пз
|Томаш Смейкал
Главные тренеры
|Паскаль Янсен
|Петр Рада
История личных встреч
|04.08.2011
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд
|1 : 1
|28.07.2011
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд
|2 : 0