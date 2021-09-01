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АЗ Алкмар - Яблонец 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
30 Сентября 2021, Четверг. 19:45 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 2-й тур
АЗ АлкмаарКлуж

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Яблонец, которое состоится 30 сентября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Нидерланды. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Яблонец
Яблонец-над-Нисой, Чехия
1ДанияврПетер Виндаль-Йенсен
5НидерландызщОуэн Вейндал
78'
4НидерландызщБруно Мартинс Инди
3ГрециязщПантелис Хацидиакос
2ЯпониязщЮкинари Сугавара
20НидерландыпзЙорди Класи
10НидерландыпзДани де Вит
6НорвегияпзФредрик Мидтше
28ИсландияпзАльберт Гудмундссон
90'
11ШвециянпЙеспер Карлссон
9ГрециянпВангелис Павлидис
66'
7НидерландынпЗакария Абухляль
66'
15НорвегиязщАслак Фонн Витри
78'
31НидерландызщСэм Бёкема
90'
1ЧехияврЯн Гануш
16ЧехиязщЯн Кроб
12ЧехиязщЯрослав Зелены
4ЧехиязщЛибор Голик
27ЧехияпзВойтех Кубиста
11ЧехияпзВацлав Пиларж
8ЧехияпзДавид Гоушка
7СловакияпзЯкуб Поважанец
85'
17ЧехияпзМилош Кратохвил
24ЧехияпзДоминик Плештил
69'
10ЧехиянпТомаш Чванчара
46'
26ЧехиянпМартин Нешпор
46'
6ЧехияпзТомаш Малински
69'
2ЧехияпзАнтонин Ваничек
85'
Запасные
16НидерландыврБо Рёс
12НидерландыврХоби Верхюлст
22НидерландызщТимо Летсхерт
25НидерландызщТейс Остинг
18НорвегияпзХокон Эвьен
14НидерландыпзПер Копмейнерс
24НидерландыпзТейьяни Рейндерс
23НидерландыпзМохамед Табуни
19НидерландынпЙелле Дёйн
30ЧехияврВластимил Грубы
13ЧехияврТомаш Вайнер
28ЧехиязщПатрик Гаитль
23ЧехиязщМихал Сурзун
3ЧехияпзТомаш Хюбшман
14ЧехияпзТомаш Смейкал
Главные тренеры
НидерландыПаскаль Янсен
ЧехияПетр Рада
История личных встреч
04.08.2011 Лига Европы 3-й квалификационный раунд Яблонец1 : 1АЗ Алкмар
28.07.2011 Лига Европы 3-й квалификационный раунд АЗ Алкмар2 : 0Яблонец

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