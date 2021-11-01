Яблонец - АЗ Алкмар 25 ноября прямая трансляция
Стадион: Стршельнице (Яблонец-над-Нисой, Чехия), вместимость: 6108
25 ноября 2021, четверг. 23:00 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 5-й тур
Главный судья: Мануэль Шутенгрюбер (Линц, Австрия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Яблонец - АЗ Алкмар, которое состоится 25 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Чехия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Яблонец
Яблонец-над-Нисой, Чехия
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Главные тренеры
|Петр Рада
|Паскаль Янсен
История личных встреч
|30.09.2021
|Лига конференций
|Группа D. Тур 2
|1 : 0
|04.08.2011
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд
|1 : 1
|28.07.2011
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд
|2 : 0