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Гент - Анортосис 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Геламко Арена (Гент, Бельгия), вместимость: 20000
30 Сентября 2021, Четверг. 19:45 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 2-й тур
ГентАнортосис

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гент - Анортосис, которое состоится 30 сентября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Бельгия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гент
Гент, Бельгия
Анортосис
Фамагуста, Кипр
1ТурцияврСинан Болат
2КениязщДжозеф Окуму
5КамерунзщМайкл Нгаду-Нгаджуй
21НорвегиязщАндреас Ханше-Ольсен
25АнголазщНуриу Фортуна
14БельгиязщАлессио Кастро-Монтес
84'
24БельгияпзСвен Кумс
84'
6ФранцияпзЭлиша Овусу
84'
9УкраинапзРоман Безус
71'
34МарокконпТарик Тиссудали
11СербиянпДарко Лемайич
71'
8БельгияпзВадис Оджиджа-Офоэ
71'
29БельгиянпЛоран Депуатр
71'
13БельгияпзЖюльен де Сарт
84'
15НигерияпзAdewale Oladoye
84'
18БельгияпзМатисс Самуаз
84'
55ИзраильврАссаф Тзур
3КипрзщМариос Антониадес
70'
26ГрециязщСпирос Рисванис
23ФинляндиязщПаулус Араюури
44КипрзщПавлос Корреа
25ЧехияпзЙозеф Гушбауэр
4КипрпзКостакис Артиматас
74ЕгипетпзАмр Варда
78'
18СловенияпзДенис Попович
59'
20ГрециянпНикос Калцас
46'
9Северная ИрландиянпКайл Лафферти
69'
70СербиянпМилош Делетич
46'
10ГрецияпзЛазарос Христодулопулос
59'
77КипрпзДимитрис Христофи
69'
7БразилиязщАндерсон Коррейя
70'
15ГрузиянпНика Качарава
78'
Запасные
26БельгияврОуэн Йохманс
33БельгияврДави Руф
31БельгиязщБруно Годо
3ФранциязщКристофер Опери
27Кот-д'ИвуарнпВакун Байо
7БельгиянпИломбе М'Бойо
1ГрузияврГеоргий Лория
11КипрпзАндреас Авраам
88КипрпзАндреас Хрисостому
48КипрпзМихалис Иоанну
32ГрузияпзНика Нинуа
8КипрнпОнисифорос Рушиас
Главные тренеры
БельгияХейн Ванхазебрук
ГрузияТемури Кецбая

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