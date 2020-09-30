Гент - Анортосис 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Геламко Арена (Гент, Бельгия), вместимость: 20000
30 Сентября 2021, Четверг. 19:45 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гент - Анортосис, которое состоится 30 сентября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Бельгия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гент
Гент, Бельгия
Анортосис
Фамагуста, Кипр
|1
|вр
|Синан Болат
|2
|зщ
|Джозеф Окуму
|5
|зщ
|Майкл Нгаду-Нгаджуй
|21
|зщ
|Андреас Ханше-Ольсен
|25
|зщ
|Нуриу Фортуна
|14
|зщ
|Алессио Кастро-Монтес
84'
|24
|пз
|Свен Кумс
84'
|6
|пз
|Элиша Овусу
84'
|9
|пз
|Роман Безус
71'
|34
|нп
|Тарик Тиссудали
|11
|нп
|Дарко Лемайич
71'
|8
|пз
|Вадис Оджиджа-Офоэ
71'
|29
|нп
|Лоран Депуатр
71'
|13
|пз
|Жюльен де Сарт
84'
|15
|пз
|Adewale Oladoye
84'
|18
|пз
|Матисс Самуаз
84'
|55
|вр
|Ассаф Тзур
|3
|зщ
|Мариос Антониадес
70'
|26
|зщ
|Спирос Рисванис
|23
|зщ
|Паулус Араюури
|44
|зщ
|Павлос Корреа
|25
|пз
|Йозеф Гушбауэр
|4
|пз
|Костакис Артиматас
|74
|пз
|Амр Варда
78'
|18
|пз
|Денис Попович
59'
|20
|нп
|Никос Калцас
46'
|9
|нп
|Кайл Лафферти
69'
|70
|нп
|Милош Делетич
46'
|10
|пз
|Лазарос Христодулопулос
59'
|77
|пз
|Димитрис Христофи
69'
|7
|зщ
|Андерсон Коррейя
70'
|15
|нп
|Ника Качарава
78'
Запасные
|26
|вр
|Оуэн Йохманс
|33
|вр
|Дави Руф
|31
|зщ
|Бруно Годо
|3
|зщ
|Кристофер Опери
|27
|нп
|Вакун Байо
|7
|нп
|Иломбе М'Бойо
|1
|вр
|Георгий Лория
|11
|пз
|Андреас Авраам
|88
|пз
|Андреас Хрисостому
|48
|пз
|Михалис Иоанну
|32
|пз
|Ника Нинуа
|8
|нп
|Онисифорос Рушиас
Главные тренеры
|Хейн Ванхазебрук
|Темури Кецбая