ЦСКА София - Будё-Глимт 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Василь Левски (София, Болгария), вместимость: 43228
30 Сентября 2021, Четверг. 19:45 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА София - Будё-Глимт, которое состоится 30 сентября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Болгария. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА С
София, Болгария
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
|1
|вр
|Густаво Бусатто
|18
|зщ
|Брэдли Мазику
|2
|зщ
|Юрген Матей
|19
|зщ
|Иван Турицов
|3
|зщ
|Жеферсон
|29
|пз
|Томас Лам
|24
|пз
|Карло Мухар
|7
|пз
|Yohan Bai
68'
|8
|пз
|Грэм Кери
|10
|пз
|Георги Йомов
82'
|9
|нп
|Хорди Кайседо
|5
|пз
|Федерико Варела
68'
|21
|пз
|Амос Юга
82'
|12
|вр
|Никита Хайкин
|5
|зщ
|Фредрик Бьёркан
|4
|зщ
|Мариус Хёйбротен
|2
|зщ
|Мариус Лоде
|3
|зщ
|Альфонс Сампстед
|14
|пз
|Ульрик Салтнес
90+1'
|7
|пз
|Патрик Берг
|19
|пз
|Сондре Брунстад
|11
|нп
|Амаль Пеллегрино
|20
|нп
|Эрик Ботхейм
|9
|нп
|Ола Сольбаккен
|16
|зщ
|Мортен Конрадсен
90+1'
Запасные
|25
|вр
|Димитар Евтимов
|28
|зщ
|Пламен Галабов
|11
|пз
|Хамза Чатакович
|16
|нп
|Асен Дончев
|14
|нп
|Калоян Крастев
|23
|нп
|Ахмед Ахмедов
|30
|вр
|Джошуа Смитс
|26
|зщ
|Сигур Квиле
|18
|зщ
|Бреде Мо
|77
|пз
|Джилберт Кумсан
|23
|пз
|Элиас Хаген
|22
|пз
|Вегар Лейкволль
|32
|пз
|Joel Mugisha
|10
|пз
|Уго Ветлесен
|24
|нп
|Lasse Selvåg Nordås
Главные тренеры
|Стойчо Младенов
|Хьетиль Кнутсен