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ЦСКА София - Будё-Глимт 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Василь Левски (София, Болгария), вместимость: 43228
30 Сентября 2021, Четверг. 19:45 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 2-й тур
ЦСКА СофияЯблонец

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА София - Будё-Глимт, которое состоится 30 сентября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Болгария. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА С
София, Болгария
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1БразилияврГуставо Бусатто
18ФранциязщБрэдли Мазику
2НидерландызщЮрген Матей
19БолгариязщИван Турицов
3Бразилиязщ Жеферсон
29ФинляндияпзТомас Лам
24ХорватияпзКарло Мухар
7ФранцияпзYohan Bai
68'
8ИрландияпзГрэм Кери
10БолгарияпзГеорги Йомов
82'
9ЭквадорнпХорди Кайседо
5АргентинапзФедерико Варела
68'
21ЦАРпзАмос Юга
82'
12РоссияврНикита Хайкин
5НорвегиязщФредрик Бьёркан
4НорвегиязщМариус Хёйбротен
2НорвегиязщМариус Лоде
3ИсландиязщАльфонс Сампстед
14НорвегияпзУльрик Салтнес
90+1'
7НорвегияпзПатрик Берг
19НорвегияпзСондре Брунстад
11НорвегиянпАмаль Пеллегрино
20НорвегиянпЭрик Ботхейм
9НорвегиянпОла Сольбаккен
16НорвегиязщМортен Конрадсен
90+1'
Запасные
25БолгарияврДимитар Евтимов
28БолгариязщПламен Галабов
11Босния и ГерцеговинапзХамза Чатакович
16БолгариянпАсен Дончев
14БолгариянпКалоян Крастев
23БолгариянпАхмед Ахмедов
30НидерландыврДжошуа Смитс
26НорвегиязщСигур Квиле
18НорвегиязщБреде Мо
77ГанапзДжилберт Кумсан
23НорвегияпзЭлиас Хаген
22НорвегияпзВегар Лейкволль
32НорвегияпзJoel Mugisha
10НорвегияпзУго Ветлесен
24НорвегиянпLasse Selvåg Nordås
Главные тренеры
БолгарияСтойчо Младенов
НорвегияХьетиль Кнутсен

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