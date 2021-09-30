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Заря - Рома 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Славутич-Арена (Запорожье, Украина), вместимость: 12000
30 Сентября 2021, Четверг. 19:45 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 2-й тур
ЗаряRoma

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заря - Рома, которое состоится 30 сентября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Заря
Луганск, Украина
Рома
Рим, Италия
53УкраинаврДмитрий Мацарупа
32УкраиназщМаксим Имереков
45УкраиназщДенис Фаворов
90+2'
10УкраинапзДмитрий Хомченовский
4ХорватияпзЛовро Цвек
7УкраинапзВладислав Кочергин
29УкраинапзЕгор Назарина
23УкраинапзСергей Булеца
69'
28УкраинапзАртём Громов
90+2'
90ИраннпАллахьяр Сайядманеш
69'
22УкраинанпВладислав Кабаев
83'
68БразилиянпCristian Daniel Dal Bello Fagundes
69'
9ИраннпШахаб Захеди
69'
8УкраинанпМаксим Лунёв
83'
74УкраиназщИгорь Снурницын
90+2'
47ГананпРаймонд Овусу
90+2'
1ПортугалияврРуй Патрисиу
13ИталиязщРиккардо Калафьори
24АлбаниязщМараш Кумбула
6АнглиязщКрис Смоллинг
3БразилиязщРожер Ибаньес
55ГамбияпзЭбрима Дарбо
70'
4ИталияпзБриан Кристанте
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
77'
92ИталиянпСтефан Эль-Шаарави
78'
11ИспаниянпКарлес Сайоль
62'
14УзбекистаннпЭльдор Шомуродов
62'
22ИталияпзНиколо Дзаньоло
62'
9АнглиянпТэмми Абрахам
62'
42ГвинеяпзАмаду Диавара
70'
8ИспанияпзГонсало Вильяр дель Фрайле
77'
21ИспаниянпБорха Майораль
78'
Запасные
36УкраинаврAnton Zhylkin
91УкраинанпДаниил Алефиренко
11УкраинанпАлександр Гладкий
87БразилияврДаниэл Фузато
23ИталиязщДжанлука Манчини
19СШАзщБрайан Рейнольдс
5УругвайзщМатиас Винья
52ИталияпзЭдоардо Бове
77АрменияпзГенрих Мхитарян
59ПольшапзНикола Залевский
Главные тренеры
УкраинаВиктор Анатольевич Скрипник
ПортугалияЖозе Моуринью

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