Заря - Рома 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Славутич-Арена (Запорожье, Украина), вместимость: 12000
30 Сентября 2021, Четверг. 19:45 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заря - Рома, которое состоится 30 сентября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Заря
Луганск, Украина
Рома
Рим, Италия
|53
|вр
|Дмитрий Мацарупа
|32
|зщ
|Максим Имереков
|45
|зщ
|Денис Фаворов
90+2'
|10
|пз
|Дмитрий Хомченовский
|4
|пз
|Ловро Цвек
|7
|пз
|Владислав Кочергин
|29
|пз
|Егор Назарина
|23
|пз
|Сергей Булеца
69'
|28
|пз
|Артём Громов
90+2'
|90
|нп
|Аллахьяр Сайядманеш
69'
|22
|нп
|Владислав Кабаев
83'
|68
|нп
|Cristian Daniel Dal Bello Fagundes
69'
|9
|нп
|Шахаб Захеди
69'
|8
|нп
|Максим Лунёв
83'
|74
|зщ
|Игорь Снурницын
90+2'
|47
|нп
|Раймонд Овусу
90+2'
|1
|вр
|Руй Патрисиу
|13
|зщ
|Риккардо Калафьори
|24
|зщ
|Мараш Кумбула
|6
|зщ
|Крис Смоллинг
|3
|зщ
|Рожер Ибаньес
|55
|пз
|Эбрима Дарбо
70'
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
77'
|92
|нп
|Стефан Эль-Шаарави
78'
|11
|нп
|Карлес Сайоль
62'
|14
|нп
|Эльдор Шомуродов
62'
|22
|пз
|Николо Дзаньоло
62'
|9
|нп
|Тэмми Абрахам
62'
|42
|пз
|Амаду Диавара
70'
|8
|пз
|Гонсало Вильяр дель Фрайле
77'
|21
|нп
|Борха Майораль
78'
Запасные
|36
|вр
|Anton Zhylkin
|91
|нп
|Даниил Алефиренко
|11
|нп
|Александр Гладкий
|87
|вр
|Даниэл Фузато
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|19
|зщ
|Брайан Рейнольдс
|5
|зщ
|Матиас Винья
|52
|пз
|Эдоардо Бове
|77
|пз
|Генрих Мхитарян
|59
|пз
|Никола Залевский
Главные тренеры
|Виктор Анатольевич Скрипник
|Жозе Моуринью