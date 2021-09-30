Клуж - Раннерс 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Константин Радулеску (Клуж-Напока, Румыния), вместимость: 25000
30 Сентября 2021, Четверг. 19:45 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клуж - Раннерс, которое состоится 30 сентября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Румыния. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЧФР Клуж
Клуж-Напока, Румыния
Раннерс
Раннерс, Дания
|23
|вр
|Криштиану Перрейра
|96
|зщ
|Флорин Стефан
|92
|зщ
|Майк Сестор
|3
|зщ
|Андрей Буркэ
|4
|зщ
|Кристьян Маня
|5
|пз
|Хонатан Родригес
46'
|21
|пз
|Бисмарк Аджей-Боатенг
82'
|10
|пз
|Чиприан Дяк
|7
|пз
|Константин Пэун-Александру
90+4'
|18
|нп
|Валентин Костаке
63'
|22
|нп
|Габриэл Дебелюх
63'
|37
|пз
|Михай Бордеяну
46'
|27
|пз
|Клаудиу Петрила
63'
|77
|нп
|Денис Алибек
63'
|19
|пз
|Хуан Кулио
82'
|75
|пз
|Адриан Джыдя
90+4'
|1
|вр
|Патрик Карльгрен
|19
|зщ
|Оливер Кристенсен
|2
|зщ
|Симон Йенсен
|8
|зщ
|Зимон Пизингер
|15
|зщ
|Бьёрн Копплин
|9
|пз
|Якоб Анкерсен
69'
|6
|пз
|Лассер Йонсен
|20
|пз
|Вито Хаммерсхёй-Мистрати
86'
|10
|пз
|Тосин Кехинде
|99
|нп
|Аль-Хаджи Камара
63'
|90
|нп
|Стивен Одей
69'
|14
|пз
|Фредерик Лауэнборг
63'
|12
|пз
|Симон Тибблинг
69'
|44
|нп
|Николай Брок-Мадсен
69'
|18
|пз
|Тобиас Клюснер
86'
Запасные
|34
|вр
|Кристиан Бэлгрэдян
|89
|вр
|Отто Хиндрих
|13
|зщ
|Денис Чоботарию
|6
|зщ
|Даниэль Граовац
|29
|пз
|Рашид Буэнна
|82
|пз
|Алин Фика
|88
|пз
|Раул Хайдук
|25
|вр
|Йонас Дакир
|22
|вр
|Андреас Сендергор
|17
|зщ
|Йеспер Лауридсен
|11
|зщ
|Эрик Марксен
|40
|пз
|Filip Kristensen
|30
|пз
|Винсент Оново
|45
|нп
|Марвин Эго
Главные тренеры
|Дан Петреску
|Томас Томасберг