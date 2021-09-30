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Клуж - Раннерс 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Константин Радулеску (Клуж-Напока, Румыния), вместимость: 25000
30 Сентября 2021, Четверг. 19:45 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 2-й тур
КлужРаннерс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клуж - Раннерс, которое состоится 30 сентября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Румыния. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЧФР Клуж
Клуж-Напока, Румыния
Раннерс
Раннерс, Дания
23Португалиявр Криштиану Перрейра
96РумыниязщФлорин Стефан
92ДР КонгозщМайк Сестор
3РумыниязщАндрей Буркэ
4РумыниязщКристьян Маня
5АргентинапзХонатан Родригес
46'
21ГанапзБисмарк Аджей-Боатенг
82'
10РумынияпзЧиприан Дяк
7РумынияпзКонстантин Пэун-Александру
90+4'
18РумыниянпВалентин Костаке
63'
22ХорватиянпГабриэл Дебелюх
63'
37РумынияпзМихай Бордеяну
46'
27РумынияпзКлаудиу Петрила
63'
77РумыниянпДенис Алибек
63'
19АргентинапзХуан Кулио
82'
75РумынияпзАдриан Джыдя
90+4'
1ШвецияврПатрик Карльгрен
19ДаниязщОливер Кристенсен
2ДаниязщСимон Йенсен
8АвстриязщЗимон Пизингер
15ГерманиязщБьёрн Копплин
9ДанияпзЯкоб Анкерсен
69'
6НорвегияпзЛассер Йонсен
20ДанияпзВито Хаммерсхёй-Мистрати
86'
10НигерияпзТосин Кехинде
99Сьерра-ЛеоненпАль-Хаджи Камара
63'
90НигериянпСтивен Одей
69'
14ДанияпзФредерик Лауэнборг
63'
12ШвецияпзСимон Тибблинг
69'
44ДаниянпНиколай Брок-Мадсен
69'
18ДанияпзТобиас Клюснер
86'
Запасные
34РумынияврКристиан Бэлгрэдян
89РумынияврОтто Хиндрих
13РумыниязщДенис Чоботарию
6Босния и ГерцеговиназщДаниэль Граовац
29АлжирпзРашид Буэнна
82РумынияпзАлин Фика
88РумынияпзРаул Хайдук
25ДанияврЙонас Дакир
22ДанияврАндреас Сендергор
17ДаниязщЙеспер Лауридсен
11ДаниязщЭрик Марксен
40ДанияпзFilip Kristensen
30НигерияпзВинсент Оново
45АвстриянпМарвин Эго
Главные тренеры
РумынияДан Петреску
ДанияТомас Томасберг

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