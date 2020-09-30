Тоттенхэм - Мура 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
30 Сентября 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм - Мура, которое состоится 30 сентября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Мура
Мурска-Собота, Словения
|22
|вр
|Пьерлуиджи Голлини
|3
|зщ
|Серхио Регилон
|14
|зщ
|Джо Родон
|4
|зщ
|Кристиан Ромеро
|2
|зщ
|Мэтт Доэрти
|8
|пз
|Гарри Уинкс
|29
|пз
|Оливер Скипп
|20
|пз
|Деле Алли
|18
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|11
|нп
|Брайан Хиль
|44
|нп
|Дейн Скарлетт
|69
|вр
|Матко Обрадович
|30
|зщ
|Ян Горенц
|21
|зщ
|Жан Карничник
|23
|зщ
|Клемен Штурм
|11
|зщ
|Жига Коус
|9
|пз
|Матич Марушко
|7
|пз
|Ален Козар
|10
|пз
|Томи Хорват
|14
|пз
|Ник Лорбек
|19
|нп
|Нардин Мулахусейнович
|17
|нп
|Амадей Мароша
Запасные
|40
|вр
|Брэндон Остин
|12
|зщ
|Эмерсон
|49
|зщ
|Tobi Omole
|6
|зщ
|Давинсон Санчес
|25
|зщ
|Джафет Танганга
|15
|пз
|Эрик Дайер
|5
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|28
|пз
|Тангай Н'Домбеле
|27
|пз
|Лукас Моура
|7
|пз
|Сон Хын Мин
|42
|пз
|Харви Уайт
|10
|нп
|Гарри Кейн
|12
|вр
|Лан Эрьявец
|90
|вр
|Марко Залокар
|13
|зщ
|Марин Карамарко
|44
|зщ
|Азур Махмич
|3
|зщ
|Клемен Пуцко
|47
|пз
|Михаэл Клепач
|77
|пз
|Станиша Мандич
|32
|пз
|Samsondin Ouro
|27
|пз
|Жига Шкофлек
|2
|нп
|Кай Ципот
|24
|нп
|Тио Ципот
|33
|нп
|Митя Лотрич
Главные тренеры
|Нуну Эшпириту Санту
|Анте Шимундза