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Тоттенхэм - Мура 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
30 Сентября 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 2-й тур
Тоттенхэм ХотспурМура

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм - Мура, которое состоится 30 сентября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Мура
Мурска-Собота, Словения
22ИталияврПьерлуиджи Голлини
3ИспаниязщСерхио Регилон
14УэльсзщДжо Родон
4АргентиназщКристиан Ромеро
2ИрландиязщМэтт Доэрти
8АнглияпзГарри Уинкс
29АнглияпзОливер Скипп
20АнглияпзДеле Алли
18АргентинапзДжовани Ло Чельсо
11ИспаниянпБрайан Хиль
44АнглиянпДейн Скарлетт
69ХорватияврМатко Обрадович
30СловениязщЯн Горенц
21СловениязщЖан Карничник
23СловениязщКлемен Штурм
11СловениязщЖига Коус
9СловенияпзМатич Марушко
7СловенияпзАлен Козар
10СловенияпзТоми Хорват
14СловенияпзНик Лорбек
19Босния и ГерцеговинанпНардин Мулахусейнович
17СловениянпАмадей Мароша
Запасные
40АнглияврБрэндон Остин
12Бразилиязщ Эмерсон
49АнглиязщTobi Omole
6КолумбиязщДавинсон Санчес
25АнглиязщДжафет Танганга
15АнглияпзЭрик Дайер
5ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
28ФранцияпзТангай Н'Домбеле
27Бразилияпз Лукас Моура
7Южная КореяпзСон Хын Мин
42АнглияпзХарви Уайт
10АнглиянпГарри Кейн
12СловенияврЛан Эрьявец
90СловенияврМарко Залокар
13ХорватиязщМарин Карамарко
44Босния и ГерцеговиназщАзур Махмич
3СловениязщКлемен Пуцко
47ХорватияпзМихаэл Клепач
77ЧерногорияпзСтаниша Мандич
32ГерманияпзSamsondin Ouro
27СловенияпзЖига Шкофлек
2СловениянпКай Ципот
24СловениянпТио Ципот
33СловениянпМитя Лотрич
Главные тренеры
ПортугалияНуну Эшпириту Санту
СловенияАнте Шимундза

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