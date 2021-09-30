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Унион - Маккаби Х 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
30 Сентября 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 2-й тур
УнионМаккаби Т

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Маккаби Х, которое состоится 30 сентября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин, Германия
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
19ДанияврФредерик Рённов
23ГерманиязщНико Гисельман
31ГерманиязщРобин Кнохе
5ГерманиязщМарвин Фридрих
28АвстриязщКристофер Триммель
8ГерманияпзРани Хедира
24ЯпонияпзГэнки Харагути
30ГерманияпзКевин Мёвальд
9ГерманиянпАндреас Фогльзаммер
27НидерландынпШеральдо Бекер
17ГерманиянпКевин Бехренс
44СШАврДжош Коэн
12ИзраильзщСун Менашем
55ИзраильзщРами Гершон
5СербиязщБогдан Планич
24ИзраильзщОри Даан
25ИзраильпзЮсеф Раз Мейр
4НигерпзАли Мохамед
14ИспанияпзХосе Родригес
10НидерландыпзТьяронн Чери
7ИзраильнпОмер Атцили
11ГананпГодсвай Доньо
Запасные
1ГерманияврАндреас Люте
40ГерманияврYannic Stein
26ПольшазщТимотеуш Пухач
6НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
29ГерманияпзДель Лауренц
21ГерманияпзГриша Прёмель
35ГерманияпзFabio Schneider
7ГерманияпзЛевин Эцтунали
14НигериянпТайво Авонийи
10ГерманиянпМакс Крузе
77ИзраильврРойи Фукс
90ИзраильврРои Мишпати
15ИзраильзщОфри Арад
3ИзраильзщШон Гольдберг
17ИзраильзщТалеб Тавата
18ИзраильпзЮваль Ашкенази
8ИзраильпзДолев Хазиза
26ИзраильпзМахмуд Джабер
33ИзраильпзМаор Леви
21ИзраильнпДин Дэвид
9ИзраильнпБен Саар
Главные тренеры
ШвейцарияУрс Фишер
ИзраильБарак Бахар

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