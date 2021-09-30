Унион - Маккаби Х 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
30 Сентября 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Маккаби Х, которое состоится 30 сентября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унион
Берлин, Германия
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
|19
|вр
|Фредерик Рённов
|23
|зщ
|Нико Гисельман
|31
|зщ
|Робин Кнохе
|5
|зщ
|Марвин Фридрих
|28
|зщ
|Кристофер Триммель
|8
|пз
|Рани Хедира
|24
|пз
|Гэнки Харагути
|30
|пз
|Кевин Мёвальд
|9
|нп
|Андреас Фогльзаммер
|27
|нп
|Шеральдо Бекер
|17
|нп
|Кевин Бехренс
|44
|вр
|Джош Коэн
|12
|зщ
|Сун Менашем
|55
|зщ
|Рами Гершон
|5
|зщ
|Богдан Планич
|24
|зщ
|Ори Даан
|25
|пз
|Юсеф Раз Мейр
|4
|пз
|Али Мохамед
|14
|пз
|Хосе Родригес
|10
|пз
|Тьяронн Чери
|7
|нп
|Омер Атцили
|11
|нп
|Годсвай Доньо
Запасные
|1
|вр
|Андреас Люте
|40
|вр
|Yannic Stein
|26
|зщ
|Тимотеуш Пухач
|6
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|29
|пз
|Дель Лауренц
|21
|пз
|Гриша Прёмель
|35
|пз
|Fabio Schneider
|7
|пз
|Левин Эцтунали
|14
|нп
|Тайво Авонийи
|10
|нп
|Макс Крузе
|77
|вр
|Ройи Фукс
|90
|вр
|Рои Мишпати
|15
|зщ
|Офри Арад
|3
|зщ
|Шон Гольдберг
|17
|зщ
|Талеб Тавата
|18
|пз
|Юваль Ашкенази
|8
|пз
|Долев Хазиза
|26
|пз
|Махмуд Джабер
|33
|пз
|Маор Леви
|21
|нп
|Дин Дэвид
|9
|нп
|Бен Саар
Главные тренеры
|Урс Фишер
|Барак Бахар