Омония - Карабах 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: ГСП (Никосия, Кипр), вместимость: 22859
30 Сентября 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Омония - Карабах, которое состоится 30 сентября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Кипр. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Омония
Никосия, Кипр
Карабах
Агдам, Азербайджан
|40
|вр
|Фабиано
|17
|зщ
|Ян Лецьякс
|22
|зщ
|Адам Ланг
|15
|зщ
|Томаш Губочан
|2
|зщ
|Парис Псалтис
|21
|пз
|Маринос Ционис
|16
|пз
|Хорди Гомес
|19
|пз
|Фуад Баширу
|20
|пз
|Панайотис Захариу
|80
|нп
|Андроникос Какулис
|13
|нп
|Фотис Папулис
|1
|вр
|Шахрудин Магомедалиев
|81
|зщ
|Кевин Давид Медина Рентерия
|5
|зщ
|Максим Медведев
|30
|зщ
|Аббас Гусейнов
|2
|зщ
|Гара Гараев
|27
|пз
|Турал Байрамов
|6
|пз
|Патрик Андраде
|10
|пз
|Абделла Зубир
|19
|пз
|Филип Озобич
|20
|пз
|Кади
|25
|нп
|Ибраима Ваджи
Запасные
|74
|вр
|Кацпер Хоразка
|23
|вр
|Фрэнсис Узохо
|5
|зщ
|Кику
|4
|зщ
|Абдуллаи Шеку
|8
|пз
|Ияйи Атимвен
|11
|пз
|Эрик Ботяк
|76
|пз
|Харалампос Харалампус
|30
|пз
|Николас Панайоту
|6
|пз
|Эктор Юсте
|75
|нп
|Лойзос Лойзу
|18
|нп
|Михал Дюриш
|44
|нп
|Марко Щепович
|94
|вр
|Айхан Аразли
|12
|вр
|Эмил Балаев
|13
|зщ
|Бахлул Мустафазаде
|4
|зщ
|Рахил Мамедов
|83
|зщ
|Нихад Гулиев
|29
|зщ
|Марко Вешович
|7
|пз
|Ришард Алмейда
|28
|пз
|Хусейн Хусейнзаде
|17
|пз
|Гаспар Панадеро
|22
|нп
|Муса Гурбанлы
|77
|нп
|Рамиль Шейдаев
Главные тренеры
|Хеннинг Берг
|Гурбан Гурбанов