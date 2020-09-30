Свернуть список

Омония - Карабах 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: ГСП (Никосия, Кипр), вместимость: 22859
30 Сентября 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 2-й тур
ОмонияКарабах

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Омония - Карабах, которое состоится 30 сентября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Кипр. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Омония
Никосия, Кипр
Карабах
Агдам, Азербайджан
40Бразилиявр Фабиано
17ЧехиязщЯн Лецьякс
22ВенгриязщАдам Ланг
15СловакиязщТомаш Губочан
2КипрзщПарис Псалтис
21КипрпзМаринос Ционис
16ИспанияпзХорди Гомес
19Коморские островапзФуад Баширу
20КипрпзПанайотис Захариу
80КипрнпАндроникос Какулис
13КипрнпФотис Папулис
1АзербайджанврШахрудин Магомедалиев
81КолумбиязщКевин Давид Медина Рентерия
5АзербайджанзщМаксим Медведев
30АзербайджанзщАббас Гусейнов
2АзербайджанзщГара Гараев
27АзербайджанпзТурал Байрамов
6Кабо-ВердепзПатрик Андраде
10ФранцияпзАбделла Зубир
19АзербайджанпзФилип Озобич
20Бразилияпз Кади
25СенегалнпИбраима Ваджи
Запасные
74ПольшаврКацпер Хоразка
23НигерияврФрэнсис Узохо
5Португалиязщ Кику
4НигериязщАбдуллаи Шеку
8НигерияпзИяйи Атимвен
11ФранцияпзЭрик Ботяк
76КипрпзХаралампос Харалампус
30КипрпзНиколас Панайоту
6ИспанияпзЭктор Юсте
75КипрнпЛойзос Лойзу
18СловакиянпМихал Дюриш
44СербиянпМарко Щепович
94АзербайджанврАйхан Аразли
12АзербайджанврЭмил Балаев
13АзербайджанзщБахлул Мустафазаде
4АзербайджанзщРахил Мамедов
83АзербайджанзщНихад Гулиев
29ЧерногориязщМарко Вешович
7АзербайджанпзРишард Алмейда
28АзербайджанпзХусейн Хусейнзаде
17ИспанияпзГаспар Панадеро
22АзербайджаннпМуса Гурбанлы
77АзербайджаннпРамиль Шейдаев
Главные тренеры
НорвегияХеннинг Берг
АзербайджанГурбан Гурбанов

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close