Базель - Кайрат 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Санкт-Якоб Парк (Базель, Швейцария), вместимость: 42500
30 Сентября 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Базель - Кайрат, которое состоится 30 сентября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Швейцария. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Базель
Базель, Швейцария
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
|1
|вр
|Хайнц Линднер
|30
|зщ
|Томаш Тавареш
|21
|зщ
|Анди Пельмар
|4
|зщ
|Эрай Джёмерт
|5
|зщ
|Михаэль Ланг
|35
|пз
|Матиас Паласиос
|20
|пз
|Фабиан Фрай
|7
|пз
|Пайтим Касами
|17
|нп
|Лиам Миллар
|10
|нп
|Артур Кабрал
|27
|нп
|Дан Ндой
|1
|вр
|Стас Покатилов
|4
|зщ
|Нуралы Алип
|20
|зщ
|Раде Дугалич
|15
|зщ
|Франк Баньяк
|24
|зщ
|Дино Миканович
|33
|зщ
|Денис Поляков
|13
|пз
|Камо Оганесян
|16
|пз
|Рикарду Алвеш
|22
|пз
|Небойша Косович
|9
|нп
|Вагнер Лав
|18
|нп
|Хосе Канте
Запасные
|46
|вр
|Феликс Гебхардт
|13
|вр
|Джордже Николич
|6
|зщ
|Нассер Джига
|22
|зщ
|Серхио Лопес
|23
|пз
|Ваутер Бюргер
|19
|пз
|Дариан Малес
|8
|пз
|Хорди Кинтилья
|14
|пз
|Валентин Штокер
|34
|пз
|Таулант Джака
|99
|пз
|Эдон Жегрова
|9
|нп
|Себастьяно Эспозито
|96
|нп
|Жоэлсон Фернандеш
|30
|вр
|Данил Устименко
|3
|зщ
|Сергей Кейлер
|11
|зщ
|Ян Вороговский
|8
|пз
|Айбол Абикен
|7
|пз
|Гулжигит Алыкулов
|46
|пз
|Арсен Буранчиев
|23
|пз
|Андрей Ульшин
|29
|пз
|Данияр Усенов
|25
|пз
|Жоао Пауло
|28
|нп
|Еркебулан Сейдахмет
|19
|нп
|Артур Шушеначев
Главные тренеры
|Патрик Рахмен
|Курбан Бекиевич Бердыев