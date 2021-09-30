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Базель - Кайрат 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Санкт-Якоб Парк (Базель, Швейцария), вместимость: 42500
30 Сентября 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 2-й тур
БазельКайрат

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Базель - Кайрат, которое состоится 30 сентября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Швейцария. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Базель
Базель, Швейцария
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1АвстрияврХайнц Линднер
30ПортугалиязщТомаш Тавареш
21ФранциязщАнди Пельмар
4ШвейцариязщЭрай Джёмерт
5ШвейцариязщМихаэль Ланг
35АргентинапзМатиас Паласиос
20ШвейцарияпзФабиан Фрай
7ШвейцарияпзПайтим Касами
17КанаданпЛиам Миллар
10БразилиянпАртур Кабрал
27ШвейцариянпДан Ндой
1КазахстанврСтас Покатилов
4КазахстанзщНуралы Алип
20СербиязщРаде Дугалич
15КамерунзщФранк Баньяк
24ХорватиязщДино Миканович
33БеларусьзщДенис Поляков
13АрменияпзКамо Оганесян
16ПортугалияпзРикарду Алвеш
22ЧерногорияпзНебойша Косович
9БразилиянпВагнер Лав
18ГвинеянпХосе Канте
Запасные
46ГерманияврФеликс Гебхардт
13СербияврДжордже Николич
6Буркина-ФасозщНассер Джига
22ИспаниязщСерхио Лопес
23НидерландыпзВаутер Бюргер
19ШвейцарияпзДариан Малес
8ИспанияпзХорди Кинтилья
14ШвейцарияпзВалентин Штокер
34АлбанияпзТаулант Джака
99КосовопзЭдон Жегрова
9ИталиянпСебастьяно Эспозито
96ПортугалиянпЖоэлсон Фернандеш
30КазахстанврДанил Устименко
3КазахстанзщСергей Кейлер
11КазахстанзщЯн Вороговский
8КазахстанпзАйбол Абикен
7КиргизияпзГулжигит Алыкулов
46КазахстанпзАрсен Буранчиев
23КазахстанпзАндрей Ульшин
29КазахстанпзДанияр Усенов
25БразилияпзЖоао Пауло
28КазахстаннпЕркебулан Сейдахмет
19КазахстаннпАртур Шушеначев
Главные тренеры
ШвейцарияПатрик Рахмен
ТуркменистанКурбан Бекиевич Бердыев

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