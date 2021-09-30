Копенгаген - Линкольн 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 42358
30 Сентября 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Копенгаген - Линкольн, которое состоится 30 сентября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Дания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Линкольн
Гибралтар, Гибралтар
|1
|вр
|Камиль Грабара
|34
|зщ
|Виктор Кристансен
|20
|зщ
|Николай Бойлесен
|5
|зщ
|Давид Хочолава
|2
|зщ
|Кевин Дикс
|12
|пз
|Лукас Лерагер
|10
|пз
|Зека
|6
|пз
|Йенс Стаге
|16
|пз
|Пеп Бьель
|24
|нп
|Вильям Вик
|23
|нп
|Йонас Винд
|1
|вр
|Лоло Солер
|16
|зщ
|Хесус Тоскано
|6
|зщ
|Бернарду Лопеш
|14
|зщ
|Рой Чиполина
|5
|зщ
|Скотт Уайзмен
|66
|зщ
|Итан Бритто
|10
|пз
|Лиам Уолкер
|17
|пз
|Марко Роса
|32
|пз
|Мустафа Яхайя
|11
|пз
|Алан Арайса
|29
|нп
|Кике Гомес
Запасные
|31
|вр
|Йохан Гуаданьо
|21
|вр
|Карл-Юхан Юнссон
|3
|зщ
|Пьер Бенгтссон
|4
|зщ
|Лунан Габриэльсен
|26
|зщ
|Мариос Ойконому
|22
|зщ
|Петер Анкерсен
|30
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|8
|пз
|Исак-Бергманн Йоуханнессон
|7
|нп
|Лютер Сингх
|28
|нп
|Расмус Хёйлунн
|23
|вр
|Дэйл Коулинг
|13
|вр
|Кайл Голдвин
|25
|вр
|Francisco Paulino
|3
|зщ
|Джозеф Чиполина
|24
|зщ
|Джек Сержант
|86
|пз
|Хавьер Аньон
|20
|пз
|Фернандо Карралеро
|8
|пз
|Грэм Торилья
|9
|пз
|Дилан Пикок
|4
|пз
|Киан Ронан
|7
|нп
|Ли Кашаро
|88
|нп
|Эммануэль Окран
Главные тренеры
|Йесс Торуп
|Майкл Макэлви