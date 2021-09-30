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Копенгаген - Линкольн 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 42358
30 Сентября 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 2-й тур
КопенгагенЛинкольн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Копенгаген - Линкольн, которое состоится 30 сентября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Дания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Линкольн
Гибралтар, Гибралтар
1ПольшаврКамиль Грабара
34ДаниязщВиктор Кристансен
20ДаниязщНиколай Бойлесен
5ГрузиязщДавид Хочолава
2НидерландызщКевин Дикс
12ДанияпзЛукас Лерагер
10Грецияпз Зека
6ДанияпзЙенс Стаге
16ИспанияпзПеп Бьель
24ДаниянпВильям Вик
23ДаниянпЙонас Винд
1ИспанияврЛоло Солер
16ИспаниязщХесус Тоскано
6ПортугалиязщБернарду Лопеш
14ГибралтарзщРой Чиполина
5ГибралтарзщСкотт Уайзмен
66ГибралтарзщИтан Бритто
10ГибралтарпзЛиам Уолкер
17ИспанияпзМарко Роса
32ГанапзМустафа Яхайя
11МексикапзАлан Арайса
29ФилиппинынпКике Гомес
Запасные
31ШвецияврЙохан Гуаданьо
21ШвецияврКарл-Юхан Юнссон
3ШвециязщПьер Бенгтссон
4НорвегиязщЛунан Габриэльсен
26ГрециязщМариос Ойконому
22ДаниязщПетер Анкерсен
30ИсландияпзХакон-Арнар Харальдссон
8ИсландияпзИсак-Бергманн Йоуханнессон
7ЮАРнпЛютер Сингх
28ДаниянпРасмус Хёйлунн
23ГибралтарврДэйл Коулинг
13ГибралтарврКайл Голдвин
25ГибралтарврFrancisco Paulino
3ГибралтарзщДжозеф Чиполина
24ГибралтарзщДжек Сержант
86ИспанияпзХавьер Аньон
20ИспанияпзФернандо Карралеро
8ГибралтарпзГрэм Торилья
9ГибралтарпзДилан Пикок
4ГибралтарпзКиан Ронан
7ГибралтарнпЛи Кашаро
88ГананпЭммануэль Окран
Главные тренеры
ДанияЙесс Торуп
АнглияМайкл Макэлви

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