Свернуть список

ПАОК - Слован 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Тумба (Салоники, Греция), вместимость: 28701
30 Сентября 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 2-й тур
ПАОКСлован

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПАОК - Слован, которое состоится 30 сентября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Греция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПАОК
Салоники, Греция
Слован Бр
Братислава, Словакия
31ГрецияврАлександрос Пасхалакис
16Бразилиязщ Сидклей
49ГрециязщИоаннис Михайлидис
6АлбаниязщЭнеа Михай
13БразилиязщЛукас Майа
22АвстрияпзШтефан Шваб
44НигерияпзАндерсон Эсити
8Бразилияпз Дуглас
28РумыниянпЙонуц Митрицэ
14СербиянпАндрия Живкович
47АнглиянпЧуба Акпом
1СловакияврАдриан Хован
25СловакиязщЛукаш Паушек
29БолгариязщВасиль Божиков
4ГрузиязщГурам Кашия
17ЧехиязщЮрий Медведев
6НидерландыпзЙоэри де Кампс
20ГрузияпзДжаба Канкава
13СербияпзДеян Дражич
19АнглиянпАндре Грин
28БразилиянпАдлер да Силва
9НигериянпЭзекил Хенти
Запасные
64ГрецияврХристос Талихманидис
88СербияврЖивко Живкович
19ГрециязщЭлеутериос Лирацис
24ГрециязщМариос Цаусис
21НидерландыпзДиего Бисесвар
38ГрецияпзКирьякос Яксис
65ГрецияпзЯннис Константелиас
27СловенияпзЯсмин Куртич
51ГрецияпзТеохарис Циггарас
20ПортугалияпзАделину Виейринья
70ГрециянпГеоргиос Куциас
9ПольшанпКароль Свидерски
31СловакияврМартин Трновски
30СловакияврМихал Шулла
14НидерландызщМиэнти Абена
5СловакиязщРихард Крижан
27СловакиязщМатуш Войтко
3НигерияпзУче Хенри Агбо
18СловакияпзДавид Грнчар
26СловакияпзФилип Лихи
10НигерияпзИбрахим Рабиу
11ЧехияпзЯромир Змрхаль
33СловакиянпСамуэл Мраз
77СербиянпАлександр Чаврич
Главные тренеры
РумынияРэзван Луческу
СловакияВладимир Вайсс
История личных встреч
29.08.2019 Лига Европы Раунд плей-офф ПАОК3 : 2Слован Бр
22.08.2019 Лига Европы Раунд плей-офф Слован Бр1 : 0ПАОК

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close