ПАОК - Слован 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Тумба (Салоники, Греция), вместимость: 28701
30 Сентября 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПАОК - Слован, которое состоится 30 сентября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Греция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПАОК
Салоники, Греция
Слован Бр
Братислава, Словакия
|31
|вр
|Александрос Пасхалакис
|16
|зщ
|Сидклей
|49
|зщ
|Иоаннис Михайлидис
|6
|зщ
|Энеа Михай
|13
|зщ
|Лукас Майа
|22
|пз
|Штефан Шваб
|44
|пз
|Андерсон Эсити
|8
|пз
|Дуглас
|28
|нп
|Йонуц Митрицэ
|14
|нп
|Андрия Живкович
|47
|нп
|Чуба Акпом
|1
|вр
|Адриан Хован
|25
|зщ
|Лукаш Паушек
|29
|зщ
|Василь Божиков
|4
|зщ
|Гурам Кашия
|17
|зщ
|Юрий Медведев
|6
|пз
|Йоэри де Кампс
|20
|пз
|Джаба Канкава
|13
|пз
|Деян Дражич
|19
|нп
|Андре Грин
|28
|нп
|Адлер да Силва
|9
|нп
|Эзекил Хенти
Запасные
|64
|вр
|Христос Талихманидис
|88
|вр
|Живко Живкович
|19
|зщ
|Элеутериос Лирацис
|24
|зщ
|Мариос Цаусис
|21
|пз
|Диего Бисесвар
|38
|пз
|Кирьякос Яксис
|65
|пз
|Яннис Константелиас
|27
|пз
|Ясмин Куртич
|51
|пз
|Теохарис Циггарас
|20
|пз
|Аделину Виейринья
|70
|нп
|Георгиос Куциас
|9
|нп
|Кароль Свидерски
|31
|вр
|Мартин Трновски
|30
|вр
|Михал Шулла
|14
|зщ
|Миэнти Абена
|5
|зщ
|Рихард Крижан
|27
|зщ
|Матуш Войтко
|3
|пз
|Уче Хенри Агбо
|18
|пз
|Давид Грнчар
|26
|пз
|Филип Лихи
|10
|пз
|Ибрахим Рабиу
|11
|пз
|Яромир Змрхаль
|33
|нп
|Самуэл Мраз
|77
|нп
|Александр Чаврич
Главные тренеры
|Рэзван Луческу
|Владимир Вайсс
История личных встреч
|29.08.2019
|Лига Европы
|Раунд плей-офф
|3 : 2
|22.08.2019
|Лига Европы
|Раунд плей-офф
|1 : 0