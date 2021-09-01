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Мариуполь - Рух Львов 1 Октября прямая трансляция

Стадион: Ильичёвец (Мариуполь, Украина), вместимость: 12680
1 Октября 2021, Пятница. 19:30 МСК. Премьер-лига, 10-й тур
МариупольРух Львов

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p>Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мариуполь - Рух Львов, которое состоится 01 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мариуполь
Мариуполь
Рух В
Винники
Главные тренеры
Украина Остап Миронович Маркевич
Беларусь Леонид Станиславович Кучук
История личных встреч
23.04.2021 Украина - Премьер-лига Тур 23 Мариуполь0 : 3Рух В
20.11.2020 Украина - Премьер-лига Тур 10 Рух В0 : 0Мариуполь
02.10.2019 Кубок Украины 1/16 финала Рух В0 : 1Мариуполь

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