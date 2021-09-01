Мариуполь - Рух Львов 1 Октября прямая трансляция
Стадион: Ильичёвец (Мариуполь, Украина), вместимость: 12680
1 Октября 2021, Пятница. 19:30 МСК. Премьер-лига, 10-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
p>Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мариуполь - Рух Львов, которое состоится 01 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мариуполь
Мариуполь
Рух В
Винники
Главные тренеры
|Остап Миронович Маркевич
|Леонид Станиславович Кучук
История личных встреч
|23.04.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 23
|0 : 3
|20.11.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 10
|0 : 0
|02.10.2019
|Кубок Украины
|1/16 финала
|0 : 1