Кальяри - Венеция 1 Октября прямая трансляция
Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
1 Октября 2021, Пятница. 21:45 МСК. Серия А, 7-й тур
Главный судья: Мануэль Вольпи (Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Венеция, которое состоится 01 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 07-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Венеция
Венеция
Главные тренеры
|Леонардо Семпличи
|Вальтер Маццарри
|Паоло Дзанетти