Атлетик - Алавес 1 Октября прямая трансляция
Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
1 Октября 2021, Пятница. 22:00 МСК. Ла Лига, 8-й тур
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик - Алавес, которое состоится 01 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.