Ланс - Реймс 1 Октября прямая трансляция
Стадион: Феликс Болар (Ланс, Франция), вместимость: 41233
1 Октября 2021, Пятница. 22:00 МСК. Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Реймс, которое состоится 01 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Реймс
Реймс
Главные тренеры
|Франк Эз
|Оскар Гарсия
История личных встреч
|13.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|1 : 1
|08.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|4 : 4
|06.01.2019
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 0
|17.03.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 30
|3 : 1
|03.12.2017
|Кубок Франции
|8-й раунд
|3 : 2 ДВ
|21.10.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 12
|0 : 1
|18.03.2017
|Франция - Лига 2
|Тур 30
|0 : 2
|22.10.2016
|Франция - Лига 2
|Тур 12
|1 : 1
|25.01.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|0 : 0
|30.08.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|4 : 2