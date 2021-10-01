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Ланс - Реймс 1 Октября прямая трансляция

Стадион: Феликс Болар (Ланс, Франция), вместимость: 41233
1 Октября 2021, Пятница. 22:00 МСК. Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)
ЛансРеймс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Реймс, которое состоится 01 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Реймс
Реймс
Главные тренеры
Франция Франк Эз
Испания Оскар Гарсия
История личных встреч
13.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 25 Реймс1 : 1Ланс
08.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 10 Ланс4 : 4Реймс
06.01.2019 Кубок Франции 1/32 финала Реймс2 : 0Ланс
17.03.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 30 Реймс3 : 1Ланс
03.12.2017 Кубок Франции 8-й раунд Ланс3 : 2 ДВРеймс
21.10.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 12 Ланс0 : 1Реймс
18.03.2017 Франция - Лига 2 Тур 30 Реймс0 : 2Ланс
22.10.2016 Франция - Лига 2 Тур 12 Ланс1 : 1Реймс
25.01.2015 Франция - Лига 1 Тур 22 Реймс0 : 0Ланс
30.08.2014 Франция - Лига 1 Тур 4 Ланс4 : 2Реймс

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