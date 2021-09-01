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Динамо Москва - Крылья Советов 2 Октября прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
2 Октября 2021, Суббота. 16:30 МСК. РПЛ, 10-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)
Динамо МКрылья Советов

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Москва - Крылья Советов, которое состоится 02 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
Германия Сандро Шварц
Россия Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
08.04.2021 Кубок России 1/4 финала Крылья Советов2 : 0Динамо М
12.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Динамо М2 : 0Крылья Советов
30.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Крылья Советов0 : 0Динамо М
20.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Динамо М1 : 0Крылья Советов
06.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Крылья Советов1 : 0Динамо М
17.04.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Динамо М0 : 1Крылья Советов
29.10.2015 Кубок России 1/8 финала Крылья Советов0 : 1Динамо М
27.09.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Крылья Советов0 : 0Динамо М
09.11.2013 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Крылья Советов1 : 2Динамо М
29.09.2013 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Динамо М2 : 0Крылья Советов

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