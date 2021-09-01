Динамо Москва - Крылья Советов 2 Октября прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
2 Октября 2021, Суббота. 16:30 МСК. РПЛ, 10-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Москва - Крылья Советов, которое состоится 02 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Сандро Шварц
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|08.04.2021
|Кубок России
|1/4 финала
|2 : 0
|12.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|2 : 0
|30.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|0 : 0
|20.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|1 : 0
|06.10.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|1 : 0
|17.04.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|0 : 1
|29.10.2015
|Кубок России
|1/8 финала
|0 : 1
|27.09.2015
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|0 : 0
|09.11.2013
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|1 : 2
|29.09.2013
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|2 : 0