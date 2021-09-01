Арсенал Тула - Химки 2 Октября прямая трансляция
Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
2 Октября 2021, Суббота. 19:00 МСК. РПЛ, 10-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Тула - Химки, которое состоится 02 октября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Тула
Химки
Химки
Главные тренеры
|Миодраг Божович
|Игорь Геннадьевич Черевченко
История личных встреч
|11.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|1 : 0
|25.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|1 : 1