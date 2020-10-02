Свернуть список

ЦСКА - Краснодар 2 Октября прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
2 Октября 2021, Суббота. 19:00 МСК. РПЛ, 10-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)
ЦСКАКраснодар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Краснодар, которое состоится 02 октября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Россия Алексей Владимирович Березуцкий
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
08.05.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 29 ЦСКА3 : 1Краснодар
26.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Краснодар1 : 1ЦСКА
07.12.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Краснодар1 : 1ЦСКА
22.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 10 ЦСКА3 : 2Краснодар
27.06.2019 Кубок Матч Премьер Тур 1 Краснодар1 : 0ЦСКА
28.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Краснодар2 : 0ЦСКА
28.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 12 ЦСКА1 : 2Краснодар
22.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 27 ЦСКА2 : 1Краснодар
14.10.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Краснодар0 : 1ЦСКА
09.07.2017 Товарищеские матчи (клубы) Июль 2017 Краснодар1 : 1ЦСКА

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close