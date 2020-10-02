ЦСКА - Краснодар 2 Октября прямая трансляция
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
2 Октября 2021, Суббота. 19:00 МСК. РПЛ, 10-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Краснодар, которое состоится 02 октября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Алексей Владимирович Березуцкий
|Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
|08.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|3 : 1
|26.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|1 : 1
|07.12.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|1 : 1
|22.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|3 : 2
|27.06.2019
|Кубок Матч Премьер
|Тур 1
|1 : 0
|28.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 26
|2 : 0
|28.10.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|1 : 2
|22.04.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|2 : 1
|14.10.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|0 : 1
|09.07.2017
|Товарищеские матчи (клубы)
|Июль 2017
|1 : 1