Ахмат - Спартак Москва 3 Октября прямая трансляция
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
3 Октября 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. РПЛ, 10-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Спартак Москва, которое состоится 03 октября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Руй Витория
История личных встреч
|16.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|2 : 2
|14.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|2 : 0
|15.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|3 : 0
|11.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|1 : 3
|30.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|1 : 3
|16.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|1 : 2
|23.04.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|1 : 3
|13.10.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|1 : 2
|17.05.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|3 : 0
|26.11.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|0 : 1