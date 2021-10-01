Локомотив - Ростов 3 Октября прямая трансляция
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
3 Октября 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. РПЛ, 10-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив - Ростов, которое состоится 03 октября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Марко Николич
|Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
|12.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|17.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 26
|4 : 1
|14.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|14.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|0 : 0
|15.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|1 : 3
|09.02.2020
|Кубок Матч Премьер
|Тур 3
|3 : 3 4 : 5
|31.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|1 : 2
|15.05.2019
|Кубок России
|1/2 финала
|0 : 2
|24.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|1 : 2
|03.04.2019
|Кубок России
|1/2 финала
|2 : 2