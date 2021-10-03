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Воскресенье 03 октября

13:30  ru Болонья - Лацио 14:00  ru Верес - Александрия 14:00  ru Уфа - Урал 14:00  ru Ренн - ПСЖ
15:00  ru Эльче - Сельта 15:30  ru Аякс - Утрехт 16:00  ru Сампдория - Удинезе 16:00  ru Верона - Специя
16:00  ru Монако - Бордо 16:00  ru Лорьян - Клермон 16:00  ru Анже - Метц 16:00  ru Нант - Труа
16:00  ru Тоттенхэм - Астон Вилла 16:00  ru Вест Хэм - Брентфорд 16:00  ru Кристал Пэлас - Лестер 16:30  ru Майнц - Унион
16:30  ru Зенит - Сочи 17:00  ru Металлист 1925 - Минай 17:00  ru Заря - Десна 17:15  ru Эспаньол - Реал Мадрид
18:00  ru Лилль - Марсель 18:30  ru Ливерпуль - Манчестер Сити 18:30  ru Бавария - Айнтрахт 19:00  ru Рома - Эмполи
19:00  ru Ахмат - Спартак 19:00  ru Локомотив - Ростов 19:00  ru Фиорентина - Наполи 19:30  ru Хетафе - Реал Сосьедад
19:30  ru Динамо Киев - Шахтёр 19:30  ru Вильярреал - Бетис 20:00  ru Бенфика - Портимоненсе 20:30  ru Арминия - Байер
21:30  ru ПСВ - Спарта 21:45  ru Аталанта - Милан 21:45  ru Сент-Этьен - Лион 22:00  ru Гранада - Севилья
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Уфа - Урал 3 Октября прямая трансляция

Стадион: Центральный стадион города Уфы (Уфа, Россия), вместимость: 15200
3 Октября 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. РПЛ, 10-й тур
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
УфаУрал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Урал, которое состоится 03 октября 2021 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уфа
Уфа
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Россия Алексей Борисович Стукалов
Россия Игорь Михайлович Шалимов
История личных встреч
07.03.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Урал0 : 0Уфа
03.03.2021 Кубок России 1/8 финала Уфа3 : 0Урал
01.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Уфа1 : 2Урал
05.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Уфа1 : 1Урал
13.07.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Урал3 : 2Уфа
28.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Уфа4 : 1Урал
27.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Урал1 : 1Уфа
19.11.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Уфа2 : 0Урал
29.07.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Урал1 : 1Уфа
21.05.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Уфа1 : 0Урал

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