Уфа - Урал 3 Октября прямая трансляция
Стадион: Центральный стадион города Уфы (Уфа, Россия), вместимость: 15200
3 Октября 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. РПЛ, 10-й тур
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Урал, которое состоится 03 октября 2021 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уфа
Уфа
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Алексей Борисович Стукалов
|Игорь Михайлович Шалимов
История личных встреч
|07.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|0 : 0
|03.03.2021
|Кубок России
|1/8 финала
|3 : 0
|01.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|1 : 2
|05.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 26
|1 : 1
|13.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|3 : 2
|28.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 26
|4 : 1
|27.10.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|1 : 1
|19.11.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|2 : 0
|29.07.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|1 : 1
|21.05.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|1 : 0