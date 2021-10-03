Зенит - Сочи 3 Октября прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
3 Октября 2021, Воскресенье. 16:30 МСК. РПЛ, 10-й тур
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Сочи, которое состоится 03 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Сочи
Сочи
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Владимир Валентинович Федотов
История личных встреч
|11.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|1 : 2
|17.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|3 : 1
|08.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|2 : 1
|21.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|0 : 2
|21.09.2017
|Кубок России
|1/16 финала
|3 : 2 ДВ
|13.07.2010
|Кубок России
|1/16 финала
|1 : 3