Ворскла - Ингулец 2 Октября прямая трансляция
Стадион: Ворскла имени Алексея Бутовского (Полтава, Украина), вместимость: 25000
2 Октября 2021, Суббота. 19:30 МСК. Премьер-лига, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ворскла - Ингулец, которое состоится 02 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ворскла
Полтава
Ингулец
Петрово
Главные тренеры
|Юрий Вильевич Максимов
|Сергей Дмитриевич Лавриненко
История личных встреч
|21.02.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 15
|2 : 2
|13.09.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 2
|2 : 0