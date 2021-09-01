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Ворскла - Ингулец 2 Октября прямая трансляция

Стадион: Ворскла имени Алексея Бутовского (Полтава, Украина), вместимость: 25000
2 Октября 2021, Суббота. 19:30 МСК. Премьер-лига, 10-й тур
ВорсклаИнгулец

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ворскла - Ингулец, которое состоится 02 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ворскла
Полтава
Ингулец
Петрово
Главные тренеры
Украина Юрий Вильевич Максимов
Украина Сергей Дмитриевич Лавриненко
История личных встреч
21.02.2021 Украина - Премьер-лига Тур 15 Ингулец2 : 2Ворскла
13.09.2020 Украина - Премьер-лига Тур 2 Ворскла2 : 0Ингулец

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