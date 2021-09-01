Колос - Черноморец 2 Октября прямая трансляция
Стадион: Колос (Ковалёвка, Украина), вместимость: 2500
2 Октября 2021, Суббота. 14:00 МСК. Премьер-лига, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колос - Черноморец, которое состоится 02 октября 2021 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колос
Ковалёвка
Черноморец
Одесса
Главные тренеры
|Юрий Леонтьевич Мороз
История личных встреч
|08.06.2019
|Украина - Переходные матчи
|Переходные матчи
|2 : 0
|04.06.2019
|Украина - Переходные матчи
|Переходные матчи
|0 : 0