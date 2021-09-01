Львов - Днепр-1 2 Октября прямая трансляция
Стадион: Городской (Тернополь, Украина), вместимость: 15150
2 Октября 2021, Суббота. 17:00 МСК. Премьер-лига, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Львов - Днепр-1, которое состоится 02 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Львов
Львов
Днепр-1
Днепр
Главные тренеры
|Олег Анатольевич Дулуб
|Игор Йовичевич
История личных встреч
|02.04.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 20
|5 : 1
|24.10.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 7
|1 : 3
|11.07.2020
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. Тур 8
|3 : 2
|07.06.2020
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. Тур 3
|1 : 2
|30.11.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 16
|0 : 2
|26.08.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 5
|2 : 3
|29.11.2017
|Кубок Украины
|1/4 финала
|1 : 2 ДВ