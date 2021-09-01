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Львов - Днепр-1 2 Октября прямая трансляция

Стадион: Городской (Тернополь, Украина), вместимость: 15150
2 Октября 2021, Суббота. 17:00 МСК. Премьер-лига, 10-й тур
ЛьвовДнепр-1

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Львов - Днепр-1, которое состоится 02 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Львов
Львов
Днепр-1
Днепр
Главные тренеры
Беларусь Олег Анатольевич Дулуб
Хорватия Игор Йовичевич
История личных встреч
02.04.2021 Украина - Премьер-лига Тур 20 Днепр-15 : 1Львов
24.10.2020 Украина - Премьер-лига Тур 7 Львов1 : 3Днепр-1
11.07.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. Тур 8 Днепр-13 : 2Львов
07.06.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. Тур 3 Львов1 : 2Днепр-1
30.11.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 16 Львов0 : 2Днепр-1
26.08.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 5 Днепр-12 : 3Львов
29.11.2017 Кубок Украины 1/4 финала Львов1 : 2 ДВДнепр-1

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