Верес - Александрия 3 Октября прямая трансляция
Стадион: Авангард (Луцк, Украина), вместимость: 12080
3 Октября 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. Премьер-лига, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верес - Александрия, которое состоится 03 октября 2021 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верес
Ровно
Александрия
Александрия
Главные тренеры
|Юрий Николаевич Вирт
|Юрий Владимирович Гура
История личных встреч
|21.10.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 13
|1 : 1
|22.07.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 2
|0 : 0