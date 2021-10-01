Динамо Киев - Шахтёр 3 Октября прямая трансляция
Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
3 Октября 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Премьер-лига, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Киев - Шахтёр, которое состоится 03 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо К
Киев
Шахтёр Д
Донецк
Главные тренеры
|Мирча Луческу
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|22.09.2021
|Суперкубок Украины
|Финал
|3 : 0
|17.04.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 22
|0 : 1
|08.11.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 9
|0 : 3
|25.08.2020
|Суперкубок Украины
|Финал
|1 : 3
|04.07.2020
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 7
|2 : 3
|31.05.2020
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 2
|3 : 1
|10.11.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 14
|1 : 0
|30.10.2019
|Кубок Украины
|1/8 финала
|2 : 1 ДВ
|10.08.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 3
|1 : 2
|28.07.2019
|Суперкубок Украины
|Финал
|2 : 1