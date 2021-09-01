Брайтон - Арсенал 2 Октября прямая трансляция
Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
2 Октября 2021, Суббота. 19:30 МСК. АПЛ, 7-й тур
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон - Арсенал, которое состоится 02 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 07-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Арсенал
Лондон
Главные тренеры
|Грэм Поттер
|Микель Артета
История личных встреч
|23.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|2 : 0
|29.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|0 : 1
|20.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|2 : 1
|05.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|1 : 2
|05.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|1 : 1
|26.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|1 : 1
|04.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|2 : 1
|01.10.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|2 : 0
|25.01.2015
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 3
|26.01.2013
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 3