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Брайтон - Арсенал 2 Октября прямая трансляция

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
2 Октября 2021, Суббота. 19:30 МСК. АПЛ, 7-й тур
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
БрайтонАрсенал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон - Арсенал, которое состоится 02 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 07-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Арсенал
Лондон
Главные тренеры
Англия Грэм Поттер
Испания Микель Артета
История личных встреч
23.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 38 Арсенал2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
29.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 16 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Арсенал
20.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 30 Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Арсенал
05.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 15 Арсенал1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
05.05.2019 Англия - Премьер-лига Тур 37 Арсенал1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
26.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 19 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Арсенал
04.03.2018 Англия - Премьер-лига Тур 29 Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Арсенал
01.10.2017 Англия - Премьер-лига Тур 7 Арсенал2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
25.01.2015 Кубок Англии 1/16 финала Брайтон энд Хоув Альбион2 : 3Арсенал
26.01.2013 Кубок Англии 1/16 финала Брайтон энд Хоув Альбион2 : 3Арсенал

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