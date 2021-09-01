Вулверхэмптон - Ньюкасл 2 Октября прямая трансляция
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
2 Октября 2021, Суббота. 17:00 МСК. АПЛ, 7-й тур
Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Ньюкасл, которое состоится 02 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 07-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Главные тренеры
|Бруну Лаже
|Стив Брюс
История личных встреч
|27.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|1 : 1
|25.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|1 : 1
|11.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|1 : 1
|27.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|1 : 1
|17.07.2019
|Премьер-лига Азия Трофи
|1/2 финала
|0 : 4
|11.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|1 : 1
|09.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|1 : 2
|11.02.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 31
|0 : 1
|20.09.2016
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|2 : 0
|17.09.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 8
|0 : 2