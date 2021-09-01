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Вулверхэмптон - Ньюкасл 2 Октября прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
2 Октября 2021, Суббота. 17:00 МСК. АПЛ, 7-й тур
Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия)
ВулверхэмптонНьюкасл

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Ньюкасл, которое состоится 02 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 07-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Главные тренеры
Португалия Бруну Лаже
Англия Стив Брюс
История личных встреч
27.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 26 Ньюкасл Юнайтед1 : 1Вулверхэмптон
25.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 6 Вулверхэмптон1 : 1Ньюкасл Юнайтед
11.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 22 Вулверхэмптон1 : 1Ньюкасл Юнайтед
27.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 10 Ньюкасл Юнайтед1 : 1Вулверхэмптон
17.07.2019 Премьер-лига Азия Трофи 1/2 финала Ньюкасл Юнайтед0 : 4Вулверхэмптон
11.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 26 Вулверхэмптон1 : 1Ньюкасл Юнайтед
09.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 16 Ньюкасл Юнайтед1 : 2Вулверхэмптон
11.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 31 Вулверхэмптон0 : 1Ньюкасл Юнайтед
20.09.2016 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Ньюкасл Юнайтед2 : 0Вулверхэмптон
17.09.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 8 Ньюкасл Юнайтед0 : 2Вулверхэмптон

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