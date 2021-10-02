Лидс - Уотфорд 2 Октября прямая трансляция
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
2 Октября 2021, Суббота. 17:00 МСК. АПЛ, 7-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс - Уотфорд, которое состоится 02 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 07-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Уотфорд
Уотфорд
Главные тренеры
|Марсело Бьельса
|Франсиско Хавьер Муньос Лломпарт
История личных встреч
|20.02.2016
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 0
|28.02.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 34
|2 : 3
|23.08.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 4
|4 : 1
|08.04.2014
|Англия - Чемпионшип
|Тур 41
|3 : 0
|07.12.2013
|Англия - Чемпионшип
|Тур 19
|3 : 3