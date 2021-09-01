Бёрнли - Норвич 2 Октября прямая трансляция
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
2 Октября 2021, Суббота. 17:00 МСК. АПЛ, 7-й тур
Главный судья: Кевин Френд (Лестершир, Гленфилд, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Норвич, которое состоится 02 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 07-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
|Шон Дайч
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|18.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|0 : 2
|25.01.2020
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 2
|21.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|2 : 0