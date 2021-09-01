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Бёрнли - Норвич 2 Октября прямая трансляция

Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
2 Октября 2021, Суббота. 17:00 МСК. АПЛ, 7-й тур
Главный судья: Кевин Френд (Лестершир, Гленфилд, Англия)
БернлиНорвич Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Норвич, которое состоится 02 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 07-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
Англия Шон Дайч
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
18.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 37 Норвич Сити0 : 2Бёрнли
25.01.2020 Кубок Англии 1/16 финала Бёрнли1 : 2Норвич Сити
21.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 6 Бёрнли2 : 0Норвич Сити

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