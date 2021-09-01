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Челси - Саутгемптон 2 Октября прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
2 Октября 2021, Суббота. 17:00 МСК. АПЛ, 7-й тур
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
ЧелсиСаутгемптон

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Саутгемптон, которое состоится 02 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 07-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Саутгемптон
Саутгемптон
Главные тренеры
Германия Томас Тухель
Австрия Ральф Хазенхюттль
История личных встреч
20.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 25 Саутгемптон1 : 1Челси
17.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 5 Челси3 : 3Саутгемптон
26.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 19 Челси0 : 2Саутгемптон
06.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 8 Саутгемптон1 : 4Челси
02.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 21 Челси0 : 0Саутгемптон
07.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 8 Саутгемптон0 : 3Челси
22.04.2018 Кубок Англии 1/2 финала Челси2 : 0Саутгемптон
14.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 34 Саутгемптон2 : 3Челси
16.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 18 Челси1 : 0Саутгемптон
25.04.2017 Англия - Премьер-лига Тур 34 Челси4 : 2Саутгемптон

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