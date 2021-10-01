Кристал Пэлас - Лестер 3 Октября прямая трансляция
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
3 Октября 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. АПЛ, 7-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Лестер, которое состоится 03 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 07-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Лестер Сити
Лестер
Главные тренеры
|Патрик Виейра
|Брендан Роджерс
История личных встреч
|26.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|2 : 1
|28.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|1 : 1
|04.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|3 : 0
|03.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|0 : 2
|23.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|1 : 4
|15.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|1 : 0
|28.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|5 : 0
|16.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|0 : 3
|15.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|2 : 2
|22.10.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|3 : 1