Вест Хэм - Брентфорд 3 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
3 Октября 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. АПЛ, 7-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм - Брентфорд, которое состоится 03 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 07-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Брентфорд
Лондон
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Томас Франк