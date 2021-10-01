Тоттенхэм - Астон Вилла 3 Октября прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
3 Октября 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. АПЛ, 7-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм - Астон Вилла, которое состоится 03 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 07-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
Главные тренеры
|Нуну Эшпириту Санту
|Дин Смит
История личных встреч
|19.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|1 : 2
|21.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|0 : 2
|16.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|2 : 3
|10.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|3 : 1
|08.01.2017
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 0
|13.03.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|0 : 2
|02.11.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|3 : 1
|11.04.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|0 : 1
|02.11.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|1 : 2
|11.05.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|3 : 0