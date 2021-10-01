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Тоттенхэм - Астон Вилла 3 Октября прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
3 Октября 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. АПЛ, 7-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)
Тоттенхэм ХотспурАстон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм - Астон Вилла, которое состоится 03 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 07-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
Главные тренеры
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Англия Дин Смит
История личных встреч
19.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 37 Тоттенхэм Хотспур1 : 2Астон Вилла
21.03.2021 Англия - Премьер-лига Тур 18 Астон Вилла0 : 2Тоттенхэм Хотспур
16.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 26 Астон Вилла2 : 3Тоттенхэм Хотспур
10.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 1 Тоттенхэм Хотспур3 : 1Астон Вилла
08.01.2017 Кубок Англии 1/32 финала Тоттенхэм Хотспур2 : 0Астон Вилла
13.03.2016 Англия - Премьер-лига Тур 30 Астон Вилла0 : 2Тоттенхэм Хотспур
02.11.2015 Англия - Премьер-лига Тур 11 Тоттенхэм Хотспур3 : 1Астон Вилла
11.04.2015 Англия - Премьер-лига Тур 32 Тоттенхэм Хотспур0 : 1Астон Вилла
02.11.2014 Англия - Премьер-лига Тур 10 Астон Вилла1 : 2Тоттенхэм Хотспур
11.05.2014 Англия - Премьер-лига Тур 38 Тоттенхэм Хотспур3 : 0Астон Вилла

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