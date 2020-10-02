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Кадис - Валенсия 2 Октября прямая трансляция

Стадион: Рамон де Карранса (Кадис, Испания), вместимость: 25033
2 Октября 2021, Суббота. 19:30 МСК. Ла Лига, 8-й тур
Главный судья: Валентин Писарро Гомес (Испания)
КадисВаленсия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Валенсия, которое состоится 02 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кадис
Кадис
Валенсия
Валенсия
Главные тренеры
Испания Альваро Сервера
Испания Хосе Бордалас
История личных встреч
04.04.2021 Испания - Примера Тур 29 Кадис2 : 1Валенсия
04.01.2021 Испания - Примера Тур 17 Валенсия1 : 1Кадис

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