Свернуть список

Осасуна - Райо Вальекано 2 Октября прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
2 Октября 2021, Суббота. 15:00 МСК. Ла Лига, 8-й тур
Главный судья: Марио Мелеро (Малага, Испания)
ОсасунаРайо Вальекано

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Райо Вальекано, которое состоится 02 октября 2021 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Райо Вальекано
Мадрид
Главные тренеры
Испания Хагоба Аррасате
Испания Андони Ираола
История личных встреч
02.02.2018 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 25 Осасуна1 : 1Райо Вальекано
10.09.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 4 Райо Вальекано0 : 3Осасуна
26.03.2014 Испания - Примера Тур 30 Райо Вальекано1 : 0Осасуна
31.10.2013 Испания - Примера Тур 11 Осасуна3 : 1Райо Вальекано
26.04.2013 Испания - Примера Тур 33 Райо Вальекано2 : 2Осасуна
01.12.2012 Испания - Примера Тур 14 Осасуна1 : 0Райо Вальекано
07.04.2012 Испания - Примера Тур 32 Райо Вальекано6 : 0Осасуна
20.11.2011 Испания - Примера Тур 13 Осасуна0 : 0Райо Вальекано

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close