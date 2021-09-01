Осасуна - Райо Вальекано 2 Октября прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
2 Октября 2021, Суббота. 15:00 МСК. Ла Лига, 8-й тур
Главный судья: Марио Мелеро (Малага, Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Райо Вальекано, которое состоится 02 октября 2021 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Райо Вальекано
Мадрид
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Андони Ираола
История личных встреч
|02.02.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 25
|1 : 1
|10.09.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 4
|0 : 3
|26.03.2014
|Испания - Примера
|Тур 30
|1 : 0
|31.10.2013
|Испания - Примера
|Тур 11
|3 : 1
|26.04.2013
|Испания - Примера
|Тур 33
|2 : 2
|01.12.2012
|Испания - Примера
|Тур 14
|1 : 0
|07.04.2012
|Испания - Примера
|Тур 32
|6 : 0
|20.11.2011
|Испания - Примера
|Тур 13
|0 : 0