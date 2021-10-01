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Гранада - Севилья 3 Октября прямая трансляция

Стадион: Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
3 Октября 2021, Воскресенье. 22:00 МСК. Ла Лига, 8-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания)
ГранадаСевилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гранада - Севилья, которое состоится 03 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гранада
Гранада
Севилья
Севилья
Главные тренеры
Испания Роберт Морено Гонсалес
Испания Хулен Лопетеги
История личных встреч
25.04.2021 Испания - Примера Тур 32 Севилья2 : 1Гранада
17.10.2020 Испания - Примера Тур 6 Гранада1 : 0Севилья
25.01.2020 Испания - Примера Тур 21 Севилья2 : 0Гранада
23.08.2019 Испания - Примера Тур 2 Гранада0 : 1Севилья
21.04.2017 Испания - Примера Тур 33 Севилья2 : 0Гранада
03.12.2016 Испания - Примера Тур 14 Гранада2 : 1Севилья
08.05.2016 Испания - Примера Тур 37 Севилья1 : 4Гранада
03.01.2016 Испания - Примера Тур 18 Гранада2 : 1Севилья
19.04.2015 Испания - Примера Тур 32 Гранада1 : 1Севилья
15.01.2015 Кубок Испании 1/8 финала Севилья4 : 0Гранада

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