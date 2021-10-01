Гранада - Севилья 3 Октября прямая трансляция
Стадион: Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
3 Октября 2021, Воскресенье. 22:00 МСК. Ла Лига, 8-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гранада - Севилья, которое состоится 03 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гранада
Гранада
Севилья
Севилья
Главные тренеры
|Роберт Морено Гонсалес
|Хулен Лопетеги
История личных встреч
|25.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 32
|2 : 1
|17.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 6
|1 : 0
|25.01.2020
|Испания - Примера
|Тур 21
|2 : 0
|23.08.2019
|Испания - Примера
|Тур 2
|0 : 1
|21.04.2017
|Испания - Примера
|Тур 33
|2 : 0
|03.12.2016
|Испания - Примера
|Тур 14
|2 : 1
|08.05.2016
|Испания - Примера
|Тур 37
|1 : 4
|03.01.2016
|Испания - Примера
|Тур 18
|2 : 1
|19.04.2015
|Испания - Примера
|Тур 32
|1 : 1
|15.01.2015
|Кубок Испании
|1/8 финала
|4 : 0